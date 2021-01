Szczęsny wyjaśnił przedziwną reakcję Ronaldo na triumf Lewandowskiego. "Nagle, że obrażony"

Wojciech Szczęsny opowiadał m.in. o Leo Messim, Gianluigi Buffonie, Juventusie Turyn oraz reprezentacji Polski. Zdradził również, że już kilka lat temu myślał o tym, że Robert Lewandowski zostanie najlepszym zawodnikiem świata. Jeszcze jak "Lewy" występował w barwach odwiecznego rywala Bayernu Monachium - Borussii Dortmund.

Lewandowski wygrał, a Cristiano Ronaldo siedział znudzony

Szczęsny odniósł się również do reakcji Cristiano Ronaldo po ogłoszeniu wyników na najlepszego piłkarza świata. Podczas połączenia internetowego Robert Lewandowski, Leo Messi i Cristiano Ronaldo czekali na ogłoszenie zwycięzcy. Ten ostatni wydawał się być jednak wyraźnie sfrustrowany, choć, co ciekawe, w głosowaniu na pierwszym miejscu umieścił właśnie Lewandowskiego.

- Cristiano mówił: "siedziałem tam godzinę, 55 minut poza wizją, no to siedziałem już taki trochę znudzony. Nagle jedno zdjęcie złapali, akurat jak skrzyżowałem sobie ręce i nagle, że obrażony". Ja też teraz tak usiadłem i nie jestem na was obrażony - żartował Wojciech Szczęsny.

Bramkarz Juventusu podkreślił, że Lewandowski i Cristiano Ronaldo są do siebie podobni. - Przede wszystkim na punkcie obsesji pracy. Obaj są nadludzko przeambitni. To nie jest normalne, jak na nich patrzysz. Mają obsesję na swoim punkcie, by zajść jak najwyżej. Doceniam, szanuję, podoba mi się, ale nie rozumiem tego, to nie moja bajka. W takim reżimie wytrzymałbym może sześć dni i coś bym sobie złamał lub nadciągnął - przyznał Szczęsny.

Prowadzący program Łukasz Wiśniowski stwierdził, że Lewandowski tak często nie mówi o swoich ambicjach. - Zobaczymy, jak będzie, jak trzy razy zostanie najlepszym zawodnikiem świata. Wtedy się okaże, jak będzie często o tym mówił - dodał 30-letni bramkarz.

Szczęsny zdradził również, kto jest bardziej obsesyjny na punkcie diety. - Raczej Robert, bo Cristiano Ronaldo potrafi sobie odpuścić - powiedział.