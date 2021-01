Fantastyczny mecz Zielińskiego. Dwa cudowne gole. "Jest w życiowej formie" [WIDEO]

Napoli w pierwszym swoim ligowym meczu w 2021 roku pojechało na Sardynię, gdzie grało z miejscowym Cagliari. W pierwszej połowie piłkarze Gennaro Gattuso mieli ogromną przewagę, ale nie potrafili pokonać znakomicie dysponowanego bramkarza Cagliari, Alessio Cragno, który musiał interweniować aż pięć razy po strzałach z dystansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden dotyk piłki Zielińskiego zmienił wszystko. "Idealnie" [ELEVEN SPORTS]

Bayern - Mainz. Lewandowski zagra przeciwko ulubionej ofierze. Transmisja TV i w internecie (stream online)

Kapitalne bramki Zielińskiego w pierwszym meczu 2021 roku w Serie A. "Nie ma czego zbierać"

Dopiero w 25. minucie Napoli w końcu objęło prowadzenie. Piotr Zieliński dostał dobre podanie od Andrei Petagny i fantastycznie przymierzył zza pola karnego. Piłka wpadła idealnie pod poprzeczkę bramki gospodarzy. - Co za bramka. Szukał jej od 1. minuty. W 25. odpalił bombę i Napoli wychodzi na prowadzenie - zachwycał się Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sports fantastycznym trafieniem polskiego pomocnika. - Pięknie to zrobił Piotr Zieliński. Nie ma czego zbierać w tej sytuacji - dodał Filip Kapica podczas komentowania spotkania Cagliari - Napoli.

Zobacz cudownego gola Zielińskiego z Cagliari:

Pep Guardiola zmienił zdanie. Chciał rzucić futbol. "Kocham tę pracę"

"Co za maestria Polaka w polu karnym"

W 60. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania po trafieniu Joao Pedro. (9. gol w sezonie), który wykorzystał błąd Nikoli Maksimovicia. Cagliari z remisu cieszyło się zaledwie dwie minuty, gdy poraz kolejny piłkę w siatce gospodarzy umieścił Zieliński. - Co za maestria Polaka w polu karnym. Ten gol był jeszcze piękniejszy od pierwszego. Technika użytkowa, pomysł Zielińskiego i wykończenie niesamowite. On dzisiaj jest w życiowej dyspozycji i pokazuje formę, której w tym sezonie jeszcze nie widzieliśmy - emocjonował się Mateusz Święcicki po drugim golu Zielińskiego na antenie stacji Eleven Sports.

Zobacz drugiego gola Zielińskiego z Cagliari:

W 65. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został obrońca gospodarzy, Charalampos Lykogiannis. W końcówce grę w liczebnej przewadze wykorzystali piłkarze Napoli. W 74. minucie trzeciego gola dla Napoli zdobył Hirving Lozano, który wykorzystał bierność obrońców Cagliari i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. W 86. minucie wynik na 4:1 ustalił Lorenzo Insigne po pewnym strzale z rzutu karnego.

W sumie Zieliński ma na koncie trzy gole w Serie 2020/21 po 12. występach. Napoli po zwycięstwie 4:1 zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A. Obecnie ma na koncie 28 punktów i traci 10 pkt do lidera, Interu. Ekipa spod Wezuwiusza ma do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz.