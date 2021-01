Gigantyczna kara dla najdroższego piłkarza Napoli. Klub i Gattuso są wściekli [WIDEO]

Victor Osimhen został sprowadzony przez Napoli z Lille za 70 mln euro, stając się najdroższym piłkarzem w historii klubu. Nigeryjczyk od początku sezonu 2020/21 zagrał w zaledwie 6 ligowych meczach, w których strzelił dwa gole. Później doznał kontuzji barku i już nie pojawił się na murawie ani razu w 2020 roku.

Kosztowna impreza Osimhena. Zakaził się koronawirusem i musi zapłacić ogromną karę finansową

Piłkarz postanowił wyjechać do Nigerii, gdzie miał leczyć uraz. 29 grudnia Osimhen obchodził swoje urodziny. Z tej okazji zorganizował w swojej ojczyźnie huczną imprezę. 22-latek podczas jej trwania nie przestrzegał żadnych zasad sanitarnych, będąc bez maseczki i nie utrzymując dystansu społecznego. W efekcie tego po powrocie do klubu przeprowadzony u niego test na Covid-19 dał wynik pozytywny. To jednak nie wszystko.

Osimhen nie tylko naruszył przepisy protokołu medycznego. Na Instagramie został opublikowany film, na którym widać, jak napastnik dobrze się bawi ze znajomymi, trzymając w rękach mnóstwo banknotów, po kolei rozrzuca je na ziemię. Film pojawił się na koncie "equipoarrow" na Instagramie.

- Wydawał się w końcu gotowy do powrotu, ale cały entuzjazm został ugaszony, gdy Napoli powiadomiło go pozytywnym wyniku testu na Covid-19. Jeśli jesteś profesjonalistą opłacanym za cztery i pół miliona rocznie, nie możesz sobie pozwolić na takie ryzyko - możemy przeczytać na Instagramie "equipoarrow".

Jego zachowanie rozgniewało klub i Gattuso. "Seria nieszczęść"

Na skandaliczne zachowanie Nigeryjczyka błyskawicznie zareagowało Napoli, które postanowiło nałożyć na niego gigantyczną karę finansową - 250 tys. euro.

- Victor Osimhen zostanie ukarany grzywną za nieprzestrzeganie regulaminu klubu. Urodzinowe filmy wideo pokazujące ludzi bez masek na twarzach i bez dystansu społecznego rozgniewały klub i Gattuso - możemy przeczytać na profilu Napoli na Twitterze.

Trener Napoli, Gennaro Gattuso liczył, że Nigeryjczyk będzie gotowy do gry na Superpuchar Włoch z Juventusem, który został zaplanowany na 20 stycznia. - Seria nieszczęść spotkała napastnika z Nigerii, który w ostatnich dniach skończył 22 lata. W połowie listopada doznał kontuzji ramienia w meczu reprezentacji, a w sobotę wczesnym popołudniem Napoli poinformowało, że Osimhen uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa - czytamy na łamach "La Gazzetta dello Sport".

Osimhen przed dołączeniem do Napoli grał w Lille, gdzie strzelił 13 goli w 27 meczach. Wcześniej bronił barw Wolfsburga i Charleroi. Napoli obecnie pozostaje z jednym zdrowym napastnikiem, Andreą Petagną. Oprócz Osimhena, który teraz trafi na 10-dniową kwarantannę (przechodzi bezobjawowo koronawirusa), kontuzjowany jest Dries Mertens, a Arkadiusz Milik znajduje się poza kadrą meczową.