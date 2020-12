Balotelli przeszedł metamorfozę. Potrzebował 20 dni. Gol w 5. minucie debiutu

Włoski napastnik od lipca pozostawał bez klubu, kiedy Brescia rozwiązała z nim umowę. W prasie pojawiały się spekulacje, że Balotelli dołączy do Vasco da Gama, ale ostatecznie na początku grudnia 30-latek związał się rocznym kontraktem z występującą w Serie B Monzą. Napastnik nie przypadkowo wybrał ten klub.

Właścicielem Monzy jest Silvio Berlusconi, były premier Włoch i do niedawna główny udziałowiec Milanu, gdy grał w nim właśnie Balotelli. Z kolei funkcję dyrektora sportowego pełni w drugoligowcu Adriano Galliani, który wcześniej taką samą rolę miał w Milanie. Kolegami Balotellego w nowym klubie są m.in. Kevin Prince-Boateng oraz Christian Gytkjaer, były napastnik Lecha Poznań.

Balotelli debiutuje w Monza. "Doprowadzamy Mario do formy"

Balotelli zadebiutował w nowym klubie w środowym meczu z Salernitaną. Włoch potrzebował zaledwie pięciu minut, aby strzelić debiutancką bramkę dla Monzy. Mecz trwa.

Włoski napastnik w ostatnich tygodniach mocno wziął się za siebie i stracił w 20 dni aż pięć kg. Włoski portal pisze, że Balotelli musiał wysyłać codziennie rano dyrektorowi Gallianiemu zdjęcia wagi łazienkowej, na której stał, aby udowodnić, że jego dieta przynosi rezultaty.

- Mamy nadzieję, że jego czas w zespole Monzy będzie udany, podobnie jak w Mediolanie w latach 2012-13 - powiedział Galliani dla lokalnej telewizji "TeleLombardia" - Potrzebuje czasu, ponieważ nie grał w oficjalnych meczach od marca, ale pracuje, odchudzając się i redukując procent tkanki tłuszczowej. Doprowadzamy Mario do formy. Obserwując go na treningu, można powiedzieć, że jest światowej klasy piłkarzem i powinien osiągnąć więcej w swojej karierze. Szkoda, że zmarnował tak wiele lat - dodał dyrektor sportowy Monzy.

Monza zajmuje obecnie 4. miejsce w tabeli Serie B z 26 punktami na koncie po 15 meczach i traci tylko pięć punktów do Salernitany, która jest liderem tabeli.

Monza, czyli piłkarska bajka ze starych czasów

Mozna to beniaminek Serie B, ale to klub z wielkimi ambicjami i kontrowersyjnymi założeniami. Były premier Włoch początkowo wymarzył sobie, aby w jego klubie grali sami Włosi. Ale w kadrze jest już ośmiu obcokrajowców. To jednak nie wszystko. Jaka ma być Monza? To ma być piłkarska bajka ze starych czasów: piękna gra, młodzi włoscy piłkarze, przepraszanie rywali za faule, szacunek dla sędziego, a nawet czytelne autografy dla kibiców. Tak sobie wymarzył Berlusconi. Niekoniecznie kojarzony z etyką - więcej przeczytać można tutaj.