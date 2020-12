Arsenal gotowy jest zapłacić Oezilowi 5 mln euro, byleby tylko oddać go do innego klubu

Mesut Oezil nie został zgłoszony do rozgrywek przez Arsenal, więc nie rozegrał w tym sezonie ani minuty. Niemiec ma chłodne stosunki z klubem już od wiosny, gdy nie chciał się zgodzić na obniżkę pensji z powodu ekonomicznych skutków pandemii. - Jestem głęboko rozczarowany faktem, że nie zostałem zgłoszony do Premier League. Podpisując nowy kontrakt w 2018 roku, zobowiązałem się do lojalności wobec klubu, który kocham. Jest mi przykro, że to nie zostało odwzajemnione. Właśnie się przekonałem, że w dzisiejszych czasach trudno o lojalność - skarżył się piłkarz, którego kontrakt wygasa latem.

Spekulowano, że 32-letni rozgrywający może trafić do Fenerbahce, co zdradziła jedna z osób związanych z klubem. - Słyszałem, że Oezil dołączy do nas za miesiąc na 90 proc. - przyznał w grudniu Murat Zorlu. Wychowany w Niemczech piłkarz nigdy nie ukrywał swoich uczuć do kraju, z którego wywodzą się jego rodzice. Okazuje się, że mistrz świata z 2014 r. może trafić do Serie A.

Oezil oferowany Juventusowi

"Tuttosport" informuje, że agenci Oezila zaproponowali go Juventusowi. W grę wchodziłoby wypożyczenie, a Włosi mieliby płacić tylko połowę pensji. Oezil zarabia 350 tys. funtów tygodniowo, a to oznacza, że od stycznia do czerwca Arsenal miałby mu jeszcze wypłacić niemal 10 milionów euro. Władze Kanonierów z wielką chęcią pozbędą się zawodnika, który nie mieści się w planach trenera, a pobiera tak duże pieniądze. W ten sposób zaoszczędzą chociaż 5 mln euro.

W 2013 r. Real Madryt sprzedał Niemca do Arsenalu za niespełna 50 mln euro. Przez siedem lat Oezil rozegrał dla londyńczyków 254 spotkania, strzelając w nich 44 gole i zaliczając 77 asyst.

Podobny transfer Sancheza

W zeszłym sezonie na podobnych warunkach Manchester United wypożyczył do Interu niechcianego Alexisa Sancheza. Czerwone Diabły nie dość, że wypłacały ponad 50 proc. pensji piłkarza, to jeszcze latem 2020 r. oddały go do Interu za darmo, choć on wciąż miał ważny kontrakt.

