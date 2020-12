Wielki talent z USA dogadał się z Juventusem. Wychowanek świetnej akademii

Bryan Reynolds ma przenieść się do Juventusu latem 2021 roku, a następnie Stara Dama zamierza go wypożyczyć, by ograł się w Serie A w mniejszym klubie. Początkowo pisało się o przenosinach do Cagliari. Tym samym Juve wygrało wyścig z Romą oraz Clubem Brugge, dwoma klubami, które też zabiegały o prawego obrońcę.

19-letni Reynolds to wychowanek FC Dallas, jednej z najlepszych amerykańskich piłkarskich akademii. Zbierał także doświadczenie na wypożyczeniu w North Texas Soccer Club (trzeci poziom rozgrywek), ale od ponad roku gra w FC Dallas, w którym wystąpił 27 razy w MLS i zanotował pięć asyst.

Stara Dama ma już w kadrze jednego wychowanka akademii z Dallas, a jest nim Weston McKennie, dobrze rokujący środkowy pomocnik. Problem w tym, że turyńczycy nie mają już wolnych miejsc dla graczy spoza Unii Europejskiej, więc będą chciały Reynoldsa wypożyczyć.

Słaby sezon Juventusu

Drużyna Andrei Pirlo w ładnym stylu awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie zagra z FC Porto, jednak w Serie A zawodzi. Po 13 kolejkach ma zaledwie 24 punkty. W tym sezonie Stara Dama wygrała tylko sześć meczów! Do prowadzącego Milanu, który rozegrał 14 spotkań, traci aż 10 punktów.