Najważniejsze okienko w karierze Milika? Polak obserwowany przez Anglików

Antonio Ruediger, Milan Skriniar, Paulo Dybala, Arkadiusz Milik - transfer tych czterech piłkarzy ma zdaniem angielskich mediów rozważać zimą Tottenham. "Koguty" przygotowują się do najbliższego okna transferowego. Potrzebują wzmocnień w ataku i obronie. Stąd wymienione nazwiska.

Anglicy przekonują, że Milik kosztowałby 15 mln euro. Na tyle według ich informacji wycenia go Napoli. Latem jego umowa wygasa w Neapolu i będzie dostępny za darmo.

Co dalej z Milikiem?

To okno może być najważniejsze w karierze Arkadiusza Milika. Polak chciał już latem przenieść się do Juventusu, ale kluby nie dogadały się i przez to został w Neapolu skreślony. Nie gra i maleją jego szanse na wyjazd na Euro 2021, bo wątpliwe by Jerzy Brzęczek powołał go bez występów w klubie. By do tego nie doszło, Milik musi zimą zmienić pracodawcę.

"Tuttosport" informowało kilka dni temu, że nasz napastnik jest brany pod uwagę przez Juventus, ale mistrz Włoch oczekuje obniżki ceny. Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk - to inne zespoły, z którymi polski napastnik był łączony w ostatnich miesiącach.

Tottenham jest ósmy w tabeli Premier League. Do prowadzącego Liverpoolu traci sześć punktów.