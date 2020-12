Napoli znalazło następcę Milka. "Na 90 proc. wszystko jest już dopięte"

"Na 90 proc. wszystko jest już dopięte" - pisze dziennik La Nazione, który poinformował, że nowym napastnikiem Napoli zostanie Patrick Cutrone. Były gracz AC Milan, który latem zeszłego roku został sprzedany za 22 mln euro do Wolverhampton. I szybko, bo ledwie pół roku później wrócił do Włoch na wypożyczenie do Fiorentiny.

Trener Napoli chce z nim znowu pracować

Cutrone wypożyczony do Fiorentiny jest do końca obecnego sezonu, ale La Nazione informuje, że wypożyczenie zostanie skrócone. A 22-letni napastnik trafi do Neapolu już zimą. "Trener Gennaro Gattuso pamięta Cutrone z Milanu i bardzo chce z nim znowu pracować" - czytamy w dzienniku, który informuje również, że Cutrone w Napoli miałby zastąpić Arkadiusza Milka, który nie chce przedłużyć kontraktu z klubem, ale też zająć miejsce 35-letniego Fernando Llorente, który w tym sezonie zagrał tylko w jednym spotkaniu, a jego kontrakt - podobnie jak Milika - wygasa wraz z końcem sezonu.

Cutrone w tym sezonie nie zachwyca. W 13 meczach nie strzelił dla Fiorentiny żadnego gola i zaliczył tylko jedną asystę (w wygranym 1:0 po dogrywce spotkaniu Pucharu Włoch z Udinese). La Nazione nie informuje, czy miałby dołączyć do Napoli na zasadzie transferu definitywnego, czy kolejnego wypożyczenia. Wiadomo, że jego kontrakt z Wolverhampton ważny jest do czerwca 2023 roku.

