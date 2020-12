Włosi oburzeni wakacjami Cristiano Ronaldo. Inne zasady

- Wiemy, że musimy dawać z siebie jeszcze więcej, aby grać coraz lepiej i wygrywać w bardziej przekonujący sposób. Jesteśmy Juventusem i nie możemy akceptować niczego innego, niż bycie perfekcyjnym na boisku. Liczę na to, że krótka przerwa pomoże nam wrócić silniejszymi. Do końca sezonu wciąż daleka droga, a my wierzymy, że będziemy z naszymi kibicami jeszcze świętowali. Wierzcie w nas i ufajcie nam, a razem osiągniemy wszystko! Gramy do końca - napisał na Instagramie Cristiano Ronaldo, po czym prywatnym samolotem udał się z rodziną do Dubaju, by świętować Boże Narodzenie.

Już 27 grudnia odbędzie się w Katarze ceremonia rozdania nagród Globe Soccer Awards. Podczas gali Ronaldo będzie rywalizował z Robertem Lewandowskim i Leo Messim o tytuł najlepszego piłkarza świata. Następnego dnia, w poniedziałek, Andrea Pirlo poprowadzi trening Juventusu.

Co ciekawe, piłkarze, w przeciwieństwie do zwykłych obywateli, nie będą mieli obowiązku kwarantanny i wrócą do treningów, mimo że, całe Włochy w tym okresie będą objęte pomarańczową strefą (część czerwoną) z powodu pandemii. Zwykli obywatele, którzy w okresie 21.12-06.01 wracają do Włoch, są poddawani izolacji.

Nie tylko Cristiano Ronaldo opuści Włochy

"La Gazzetta dello Sport" dodaje, że jeszcze co najmniej trzech innych piłkarzy Juventusu opuści Półwysep Apeniński w okresie świąt i także nie zostanie poddana kwarantannie po powrocie. Piłkarze są uprzywilejowaną grupą. Mogą mieć kontakt z resztą zespołu, pod warunkiem, że drużyna trenuje odizolowana, a piłkarze są regularnie badani na obecność COVID-19. Jak pisze "LGdS", włoskie społeczeństwo nie jest jednak zachwycone faworyzowaniem piłkarzy, bo wiele zwykłych rodzin, z powodu kwarantanny, nie będzie mogła spędzić razem świąt.

Słaby sezon Juventusu

Juventus rozegrał 13 meczów w Serie A, ale zdobył w nich zaledwie 24 punkty. Stara Dama traci do Milanu, który rozegrał mecz więcej, już dziesięć punktów. Drużynie Pirlo lepiej idzie w Lidze Mistrzów, gdzie wygrała grupę, a w 1/8 finału zmierzy się z FC Porto.

