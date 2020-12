Christian Eriksen ma zmienić klub. Inter Mediolan potwierdza. "Musimy mu to umożliwić"

Inter Mediolan miał być miejscem, w którym Christian Eriksen odbuduje karierę pod nieudanych, ostatnich miesiącach w Tottenhamie. Duńczyk zamienił Londyn na Mediolan pod koniec stycznia i wszyscy liczyli na to, że w Serie A znów zacznie błyszczeć tak, jak robił to przez sześć i pół roku w Premier League.

Tak się jednak nie stało. Do końca poprzedniego sezonu Eriksen wystąpił łącznie w 26 meczach, w których strzelił tylko cztery gole i miał trzy asysty. W obecnych rozgrywkach jest jeszcze gorzej. Duńczyk wystąpił tylko w 12 spotkaniach, nie zdobył bramki, nie zaliczył asysty. W podstawowym składzie znalazł się raptem pięć razy. Eriksen nie tylko nie odbudował się we Włoszech. On jeszcze mocniej pogrążył się w kryzysie, który zaczął się półtora roku temu w Londynie.

Jeszcze w sezonie 2018/19, w którym Duńczyk zagrał z Tottenhamem w finale Ligi Mistrzów, w 51 meczach strzelił 10 goli i zanotował 17 asyst. Później jednak coś w nim pękło. Piłkarz, który od dawna chciał opuścić Londyn i spróbować sił w innym klubie, nagle stał się cieniem samego siebie. Chociaż na początku poprzedniego sezonu Pochettino wciąż nie wyobrażał sobie drużyny bez Eriksena, to ten nie dawał już zespołowi tyle, co kiedyś.

Gdy zwolnionego Pochettino zastąpił Jose Mourinho, stało się jasne, że drogi Eriksena i Tottenhamu muszą się rozejść. Ostatecznie Duńczyk odszedł do Interu za 20 milionów euro.

Eriksen na wylocie z Interu

I niewykluczone, że po kolejnym roku znów zmieni klub. Cierpliwość władz Interu do piłkarza skończyła się, tak samo jak cierpliwość Conte, który nie wpuścił Eriksena na boisko w trzech ostatnich meczach Symbolem jego upadku w Mediolanie była sytuacja z meczu z Bolonią, gdy na boisko wchodził w doliczonym czasie drugiej połowy. "Wyglądał, jakby miał się rozpłakać" - można było przeczytać w mediach społecznościowych.

To, że Eriksen może odejść z Interu potwierdził współodpowiedzialny za transfery dyrektor wykonawczy klubu, Giuseppe Marotta. - Czy Christian będzie dostępny na rynku? Tak. Powiedział to już Piero Ausilio (dyrektor sportowy Interu - red.), ja mogę to tylko powtórzyć - powiedział Marotta w rozmowie ze Sky Italia.

- To nie jest jednak kara. Eriksen miał kilka problemów z przystosowaniem się do życia w Interze. To, że nie funkcjonuje w zespole jak należy, nie odbiera jednak nic jego profesjonalizmowi. Jednocześnie musimy umożliwić mu możliwość regularnej gry gdzie indziej. Musimy znaleźć rozwiązanie - dodał.

Jednym z rozwiązań może być powrót do Londynu, a konkretnie do Arsenalu. Inter miał już zaproponować londyńczykom pozyskanie Eriksena za około 20 milionów euro, by odzyskać zainwestowane w niego pieniądze.