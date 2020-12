Reca odradza się we Włoszech. Zdradził, co mu pomogło. "To było głupie"

Arkadiusz Reca pierwszy sezon Serie A spędził w Atalancie Bergamo, następnie został wypożyczony do SPAL, natomiast od września 2020 roku reprezentuje barwy FC Crotone. Kilkanaście dni temu 25-latek przełamał się i strzelił pierwszego gola, a w ostatnich dwóch meczach zanotował po jednej asyście. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" opowiedział, jak czuje się na włoskich boiskach.

- Kiedy poszedłem do Atalanty Bergamo, jeszcze uczyłem się włoskiego i bałem się odzywać. Nie chciałem się pomylić, czegoś przekręcić, więc milczałem. To było głupie podejście, bo mnie blokowało. W SPAL występowałem, zbierałem minuty, doświadczenie, ale spadliśmy z Serie A. Tamten czas zaprocentował: dziś w Crotone wiem, co jest grane, jak się zachować właśnie wtedy, gdy nie idzie. Nie boję się próbować - powiedział Arkadiusz Reca.

W ostatnich pięciu meczach ligowych Arkadiusz Reca rozegrał pełne 90 minut. Także w reprezentacji Polski jest jednym z pierwszych wyborów Jerzego Brzęczka na swojej pozycji. Mimo wielu minut spędzonych na boisku 25-letni obrońca przyznaje, że walczy czasem z bezpodstawnie krytykującymi go kibicami.

- Na mnie spadło już tyle hejtu, krytyki, że nie robi to na mnie wrażenia. Są ludzie, którzy niezależnie od tego co zrobię i tak będą nastawieni negatywnie. Wcale nie uważam, żebym w meczu z Włochami był tak fatalny, jak twierdzono - dodał Reca.

Przykładem było przegrane spotkanie reprezentacji Polski z Włochami (0:2) w Lidze Narodów UEFA. - W meczu z Włochami często znajdowałem się w sytuacji, w której miałem przed sobą dwóch zawodników. Trudno się wybronić, kiedy nie ma wsparcia defensywnego pomocnika, czy skrzydłowego. Czasem tak było, ale też w niektórych sytuacjach ja też się źle zachowałem - powiedział - Dotarło do mnie jedynie tyle, że byłem bardzo mocno krytykowany przez ludzi. Analizowałem ten mecz, wcale nie uważam, abym był w nim aż tak fatalny, jak twierdzono.

Arkadiusz Reca przyznał również, że nie czuje się pewnym punktem w kadrze Jerzego Brzęczka na zbliżające się Euro 2021. Jeżeli selekcjoner reprezentacji Polski postawi na obrońcę, 25-latek będzie miał szansę wykazania się w meczach towarzyskich, które rozegrane zostaną 1 czerwca z Rosją oraz 8 czerwca z Islandią. Wypożyczenie Recy w FC Crotone obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.