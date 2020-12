Walkower dla Juventusu odwołany! Zmiana decyzji ws. hitu Serie A

4 października w trzeciej kolejce Serie A miało dojść do hitu Juventus - Napoli. Goście nie stawili się jednak na stadionie w Turynie z powodu obostrzeń pandemicznych. Włoski Związek Piłki Nożnej uznał to spotkanie jako walkower dla Juventusu, a Napoli ukarano także jednym punktem straty. Klub z Neapolu złożył odwołanie do krajowego Komitetu Olimpijskiego. Ten, jak informuje "La Gazzetta dello Sport", zmienił decyzję pierwszej instancji.

Hit Serie A jednak się odbędzie

To oznacza, że mecz Juventus - Napoli zostanie rozegrany. Ponadto mistrzom Włoch odebrano trzy punkty przyznane za walkower, a Napoli odzyskało utracony punkt. Na ten moment nie wiadomo, kiedy wielki hit dojdzie do skutku. W styczniu brakuje terminów, chyba że obie drużyny przedwcześnie odpadną z Pucharu Włoch. Z kolei 13 lutego oba zespoły zmierzą się w Neapolu w rewanżowym spotkaniu tego sezonu Serie A.

Po decyzji włoskich władz zaszły zmiany w ligowej tabeli Serie A. Liderem pozostaje Milan (31 punktów), drugi Inter traci punkt do Milanu. Trzecie miejsce zajmują Juventus, Napoli i Roma - wszystkie po 24 punkty. Szóste Sassuolo ma 23 punkty.

Juventus w tym roku ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. We wtorek o 20:45 zmierzy się u siebie z Udinese. Z kolei Napoli zagra w środę o 20:45 z Torino.