Hitowy transfer Milika coraz bliżej. Napoli ma się zgodzić na 10 mln euro

Co prawda Napoli wyceniło niedawno Milika na 18 mln euro, ale zdaniem Sport Mediaset ostatecznie zaakceptuje także kwotę w wysokości 10 mln euro. Zapewne dlatego, że klub z Neapolu ma świadomość, że za chwilę Polak może odejść za darmo. Latem jego umowa wygasa i będzie wolnym zawodnikiem.

Milik do Juventusu?

Włosi twierdzą, że ostateczne porozumienie Juventus - Napoli ma sięgać właśnie 10 mln euro, a Milik otrzyma pensję w wysokości 4 mln euro rocznie. Do transferu ma dojść już w najbliższych tygodniach, gdy otwarte zostanie zimowe okno transferowe. To okno może być najważniejsze w karierze Arkadiusza Milika. Polak chciał już latem przenieść się do Juventusu, ale kluby nie dogadały się i przez to został w Neapolu skreślony. Nie gra i maleją jego szanse na wyjazd na Euro 2021, bo wątpliwe by Jerzy Brzęczek powołał go bez występów w klubie. By do tego nie doszło, Milik musi zimą zmienić pracodawcę.

"Tuttosport" także informowało kilka dni temu, że nasz napastnik jest brany pod uwagę przez mistrza Włoch, ale Juventus oczekuje obniżki ceny. Prawdopodobnie Napoli będzie musiało się pogodzić, że nie otrzyma za Polaka 18 mln euro. Chyba że sprzeda go do innego zespołu, bo zainteresowanie wykazują także m.in. Fiorentina i Roma.

Milik wystąpił ostatni raz w Napoli 8 sierpnia 2020 roku, kiedy jego klub mierzył się z Barceloną w Lidze Mistrzów. Inter, Everton, Tottenham, Sevilla, Schalke, RB Lipsk - to inne zespoły, z którymi polski napastnik był łączony w ostatnich miesiącach.