Paolo Di Canio krytykuje zachowanie Piotra Zielińskiego i przejechał się po Napoli

Napoli przegrało w ostatni weekend z Lazio na wyjeździe 0:2 i jest dopiero na piątym miejscu w tabeli Serie A. Zespół Gennaro Gattuso rozczarowuje, a za krytykę drużyny wziął się Paolo Di Canio.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lazio dobiło Napoli:

- Piłkarze nic nie zrobili, Gattuso musi być rozczarowany - przekonuje. Jego zdaniem nawet to, że goście wystąpili bez takich zawodników, jak Dries Mertens i Victor Osimhen, nie tłumaczy ich fatalnej postawy. - Ta porażka jest dla nich strasznym ciosem - dodał w rozmowie ze Sky Sport.

Sąd wydał nakaz aresztowania Giby. "Od siedmiu lat dostaję lanie. Nie zniosę tego"

Były zawodnik Napoli krytykuje Zielińskiego

Di Canio wymienił z nazwiska dwóch piłkarzy, do których ma największe pretensje. - Popełnili zbyt wiele błędów w obronie, a zachowanie ich liderów Piotra Zielińskiego i Kalidou Koulibaly'ego powinno być inne - twierdzi. Włoch przekonuje, że zawodnicy Lazio nie zrobili nic specjalnego, aby wygrać mecz, ale i tak to w pełni wystarczyło do zwycięstwa. Bramki dla rzymian strzelali Ciro Immobile i Luis Alberto. To były jedyne dwa celne strzały gospodarzy na bramkę Napoli. - Podejście do meczu powinno być w Napoli inne - kończy Di Canio.

Trener Novaka Djokovicia ocenił Igę Świątek. "Mówię to naprawdę szczerze"

Zespół z Neapolu ma 23 punkty i traci osiem punktów do prowadzącego w tabeli Milanu. Przed podopiecznymi Gennaro Gattuso jeszcze jedno spotkanie w tym roku. W środę zagrają w meczu Serie A z Torino, które jest 18. w lidze.