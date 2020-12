Juventus kupi zimą napastnika. Milik? Oczywiście. Ale jest także druga opcja

- Kalendarz rozgrywek jest bardzo napięty. Początek sezonu udowodnił, że Juventusowi przydałby sie kolejny napastnik. Cristiano Ronaldo nie może grać cały czas, Alvaro Morata też musi czasem odpocząć, zaś Paulo Dybala wciąż nie wrócił do optymalnej formy. W dodatku Argentyńczyk wciąż nie porozumiał się ws. kontraktu. To sprawia, że Juventus znowu jest zainteresowany pozyskaniem Arkadiusza Milika - pisała niedawno "Corriere della Sera". "Tuttosport" dodaje, że alternatywą dla Polaka może zostać Memphis Depay, który w tym sezonie strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w Ligue 1.

26-letni reprezentant Holandii występuje w Lyonie od 2017 roku, gdy Manchester United sprzedał go za 14 milionów euro, choć dwa lata wcześniej kupili go z PSV Eindhoven za 34 mln euro. Depay nie sprawdził się w Premier League (strzelił dwa gole w 33 meczach), ale teraz wraca do wysokiej formy. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 45 mln, ale rzeczywista wartość jest znacznie niższa, bo napastników kończy się za pół roku umowa.

Oprócz Juventusu Depayem interesuje się Barcelona oraz Paris Saint Germain.