Wojciech Szczęsny przyćmił Cristiano Ronaldo. Bohater z Polski. Ależ noty

Juventus objął prowadzenie w 29. minucie. Federico Chiesa zdecydował się na uderzenie z około 20 metrów, po którym piłka wpadła niemal w samo okienko bramki strzeżonej przez Pierluigiego Golliniego. - Nie było czego zbierać! Ależ huknął - tak trafienie Włocha opisali komentatorzy telewizji Eleven Sports.

Na odpowiedź Atalanty trzeba było czekać do drugiej połowy. Do remisu doprowadził Remo Freuler, który fantastycznym strzałem pod poprzeczkę zaskoczył Szczęsnego. Zaledwie kilka minut później Juventus powinien mieć na koncie dwa gole. Strzał Cristiano Ronaldo z rzutu karnego łatwo obronił Gollini.

W przekroju całego spotkania polski bramkarz miał dużo pracy i w kilku sytuacjach zachował się fantastycznie. Najpierw w pierwszej połowie ratował swój zespół przed utratą prowadzenia, zwłaszcza w 42. minucie, gdy obronił dobry strzał Malinowskiego z rzutu wolnego. Później Szczęsny odbił piłkę po strzale Romero, a następnie zatrzymał Gomeza. Włoskie media były zachwycone grą reprezentanta Polski, który zebrał bardzo wysokie noty.

"La Gazzetta dello Sport" przyznała Szczęsnemu ocenę "7,5", gdzie "1" jest najniższą notą, a "10 najwyższą". - Kilka razy udowodnił, że jest świetnym golkiperem. Nie wybronił decydującego uderzenia, ale stanął na wysokości zadania w innych sytuacjach - napisano w uzasadnieniu.

Portal "juventusnews24.com" podkreślił, że gdyby nie Polak, to wynik tego meczu mógł być zupełnie inny. - Rezultat byłby mniej szczęśliwy, gdyby nie Wojciech Szczęsny, który utrzymywał zespół na powierzchni swoimi obronami - napisali dziennikarze.

Z kolei portal calciomercato.com przyznał Polakowi ocenę "7". - Świetna parada przy strzale Zapaty. Strzał Freulera był w środek bramki, mógł zrobić więcej. Potem jednak obronił uderzenie Romero. Portal "tuttojuve24.it" również ocenił Szczęsnego bardzo wysoko na "7,5", co było najlepszą notą w całym zespole Juventusu.

Najsłabiej we włoskich mediach został oceniony Cristiano Ronaldo, który został przyćmiony przez Szczęsnego. Większość portali dała Portugalczykowi noty oscylujące wokół "4" a "4,5". - Zmarnował rzut karny i był najgorszy na boisku - argumentowali dziennikarze "tottojuve24.it". - Był to wieczór, o którym chciałby zapomnieć - to z kolei komentarz portalu calciomercato.com. CR7 najwyżej został oceniony przez "LGDS" na "5", co i tak było najsłabszą notą w zespole Andrei Pirlo.

Juventus po 12. serii gier ma koncie 24 punkty i zajmuje 4. miejsce w tabeli. Atalanta jest ósma i traci do turyńczyków sześć punktów.