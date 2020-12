Włosi zachwyceni Glikiem. "Jest jak ściana, to najlepszy gracz w zespole"

W 12. kolejce Serie A Lazio niespodziewanie zremisowało 1:1 z beniaminkiem Serie A - Benevento. Dobre spotkanie w barwach gospodarzy zaliczył Kamil Glik. Reprezentant Polski od włoskich dzienników otrzymał szereg pochwał.

"Ściana. Prowadzi obronę i bez zbędnych dodatkowych ruchów uratował zespół w kilku sytuacjach, które mogły zakończyć się utratą gola. Niekwestionowany lider" - napisano serwis tuttobenevento.it.

Kamil Glik filarem obrony Benevento w ostatnim meczu. "Nie przegrywa pojedynków w obronie"

Polak dostał ocenę "7". Z kolei Tuttomercatoweb.com oceniło reprezentanta Polski na "6,5" argumentując, że Glik jest najlepszym graczem w swoim zespole. "Nie przegrywa pojedynków w obronie, na dodatek jest niebezpieczny w polu karnym rywala, co pokazał na początku spotkania".

Także w Eurosporcie Kamil Glik został uznany za jednego z najlepszych na boisku. "Ma ogromny wpływ na ochronę defensywną swojej drużyny z tak mocnym rywalem. Szczególnie dobrze zagrał w drugiej połowie, gdy Lazio często zagrażało bramce Benevento".

W podobnym tonie o postawie Kamila Glika wypowiedział się portal calciodangolo.com, który również przyznał obrońcy notę "6,5". "Całe swoje doświadczenie oddaje, służąc zespołowi. Był bliski strzelenia gola na początku meczu" - napisano. Taką samą ocenę Polakowi przyznały calcionews24.com.

Kamil Glik w Benevento Calcio występuje od kilku miesięcy. Reprezentant Polski dołączył do beniaminka Serie A we wrześniu i od razu wskoczył do pierwszego składu. W tym sezonie wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach.