Włosi znów chwalą Piotra Zielińskiego. "Ważny pionek na szachownicy Gattuso"

Już w pierwszych minutach meczu z Sampdorią Piotr Zieliński oddał dwa strzały na bramkę rywali. Za pierwszym razem uderzenie reprezentanta Polski obronił Emil Audero, za drugim piłka minimalnie minęła bramkę gości. Chociaż Zieliński do bramki nie trafił, a Sampdoria nawet prowadziła 1:0 po golu Jakuba Jankto, to gospodarzom udało się wywalczyć trzy punkty. W 53. minucie do wyrównania doprowadził Hirving Lozano, a kwadrans później zwycięstwo Napoli dał Andrea Petagna. Reprezentant Polski na listę strzelców się więc nie wpisał, ale i tak jest chwalony za swoją grę.

Piotr Zieliński chwalony przez włoskie media. "Ważny pionek na szachownicy"

"Potwierdził status ważnego pionka na szachownicy Gattuso" - o Piotrze Zelińskim napisał portal fantamagazine.com. "Potwierdził dobrą formę z ostatnich tygodni. Miał dwie okazje do strzelenia gola, ale nie udało mu się pokonać bramkarza" - dodał serwis, który ocenił grę 26-latka na "6,5" (w skali 1-10).

Inne media także chwaliły Zielińskiego. "Był najlepszy w swojej drużynie w pierwszej połowie" - czytamy na łamach areanapoli.it ,które również wystawiły Polakowi notę "6,5".

Zieliński w tym sezonie rozegrał 12 meczów we wszystkich rozgrywkach klubowych, strzelając w nich dwa gole i zaliczając trzy asysty. W przedostatniej kolejce Serie A Polak zaliczył asystę w meczu z Crotone (4:0). W starciu Ligi Europy z Realem Sociedad (1:1) strzelił natomiast gola.