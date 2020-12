Napoli odwróciło losy meczu. Zieliński miał okazję na strzelenie gola. "Ależ blisko było" [WIDEO]

Już w pierwszych minutach meczu z Sampdorią Piotr Zieliński oddał dwa strzały na bramkę rywali. Za pierwszym razem uderzenie reprezentanta Polski obronił Emil Audero, za drugim piłka minimalnie minęła bramkę gości.

Zobacz wideo Piotr Zieliński blisko gola w meczu z Sampdorią [ELEVEN SPORTS]

Szanse Zielińskiego, wygrany mecz Napoli

Chociaż Zieliński do bramki nie trafił, a Sampdoria nawet prowadziła 1:0 po golu Jakuba Jankto, to gospodarzom udało się wywalczyć trzy punkty. W 53. minucie do wyrównania doprowadził Hirving Lozano, a kwadrans później zwycięstwo Napoli dał Andrea Petagna.

Po 11 meczach Napoli jest trzecie w tabeli z 23 punktami. Sampdoria jest zaś na 14. miejscu z 11 punktami. Niedzielny mecz był dla Zielińskiego 12. występem w tym sezonie. Polak ma na koncie 2 gole i 3 asysty.

