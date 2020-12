Arkadiusz Reca w akcji! Znakomity gol i jeszcze lepsza cieszynka [WIDEO]

Zobacz wideo Legia potrzebuje transferów? "Ta pozycja pogrążyła trenera Vukovicia"

W 49. minucie meczu Crotone - Spezia Arkadiusz Reca wpadł w pole karne gości, zwodem na zamach zmylił Jacopo Salę i strzałem słabszą, prawą nogą, pokonał Ivana Provedela. Reprezentant Polski dał Crotone drugie prowadzenie w meczu, strzelając gola na 2:1 i popisał się niezwykłą cieszynką, wykonując salto, co można zobaczyć na poniższym wideo.

Pierwszy gol Recy w sezonie

Crotone objęło prowadzenie już w 7. minucie po golu Juniora Messiasa. 11 minut później do wyrównania doprowadził Diego Farias. Po golu Recy bramkę zdobył jeszcze Eduardo Henrique, podwyższając prowadzenie Crotone na 3:1, a wynik spotkania golem na 4:1 ustalił Junior Messias w 96. minucie.

Reca jest piłkarzem wypożyczonym z Atalanty Bergamo. Mecz ze Spezią jest jego 11. występem w tym sezonie. Dla Polaka to pierwszy gol w tych rozgrywkach, na koncie ma też dwie asysty. Dla Crotone było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie - ekipa Recy zajmuje ostatnie, 20. miejsce z 5 pkt. Do 17. Fiorentiny (pierwsze bezpieczne miejsce) traci cztery punkty, ale Crotone rozegrało o jeden mecz więcej.

W dodatku po zwycięstwie Crotone ostatnimi drużynami w czołowych pięciu ligach Europy bez zwycięstwa zostały Huesca (Hiszpania), Sheffield United (Anglia) oraz Schalke (Niemcy).

