Włosi chcą sprowadzić Piątka za 18 mln euro. Alternatywą jest Milik

W minionym sezonie Fiorentina miała się bić o europejskie puchary, ale skończyła dopiero na dziewiątym miejscu. W trakcie sezonu Rocco Commisso miliarder i właściciel klubu, zwolnił Vincenzo Montellę, a nowym trenerem został Giuseppe Iachini. Latem Fiorentina sprzedała Federico Chiesę do Juventusu, ale pozyskała za to doświadczonych graczy, jak: Jose Callejon, Giacomo Bonaventura czy Borja Valero. Oprócz nich Iachini miał i tak już silny szkielet drużyny (Bartłomiej Drągowski, Nikola Milenković, Gaetano Castrovilli i Frank Ribery). Ale Viola słabiutko zaczęła sezon, więc Iachini został zwolniony. Nowym trenerem został Cesare Prandelli, jeden z wielbicieli talentu Krzysztofa Piątka.

Już od kilku tygodni spekuluje się, że Polak może opuścić Herthę Berlin i wrócić do Włoch. Najczęściej mówiono o Fiorentinie i Romie. Gazeta "La Nazione" donosi, że Violę może opuścić Patrick Cutrone, który w 10 meczach zdobył zaledwie jedną bramkę, ale grał głównie w końcówkach spotkań. To właśnie Włocha miałby zastąpić Piątek, tak jak kiedyś zastąpił go w Milanie.

Milik alternatywą dla Piątka

Ale nie tylko Cutrone to problem Fiorentiny. Jej najlepszym strzelcem jest środkowy pomocnik Gaetano Castrovilli, autor czterech goli. Napastnicy spisują się miernie. Dusan Vlahović strzelił jednego gola, podobnie jak Christian Kouamé. Kibice Fiorentiny mają pewnie nadzieję, że Polak ponownie (tak jak w barwach Genoi) mógłby stworzyć groźny duet z Iworyjczykiem, który ciężko pracował na gole Piątka.

Polak, który w tym sezonie zdobył trzy bramki w Bundeslidze, miałby kosztować 18 milionów euro. - Alternatywą dla Krzysztofa jest Arkadiusz Milik, ale większe szanse na ściągnięcie rezerwowego Napoli ma Inter Mediolan - czytamy w "La Nazione".

Fiorentina zajmuje dopiero 16. miejsce w Serie A. Po 10 meczach ma na koncie dziewięć punktów. Z kolei Hertha Berlin to 12. zespół Bundesligi. Po 10 kolejkach ma 11 "oczek".