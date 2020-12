Włosi zachwyceni grą Piotra Zielińskiego w ostatnim meczu! "Inspiruje. Niszczy rywala"

W 31. minucie meczu Napoli z Crotone (4:0) Zieliński założył siatkę jednemu z zawodników Crotone, zagrał piłkę na lewe skrzydło do Insigne, a ten pięknym strzałem w prawy górny róg bramki dał prowadzenie Napoli. Chyba jeszcze bardziej niż strzałem Włocha, po meczu zachwycano się zagraniem i formą pomocnika reprezentacji Polski.

Astronomiczna klauzula w kontrakcie Piotra Zielińskiego. Włosi ujawnili szokujące liczby

Włoskie media zachwycone Zielińskim. "Inspiruje"

"Inspiruje. Gdy znajduje wolne przestrzenie dla partnerów z zespołu, niszczy rywala" - o grze Zielińskiego napisali dziennikarze tuttonapoli.net. Przyznali mu oni notę "7". Czyli taką samą, jaką wystawiły portale calciomercato.it i napolicalciolive.com. "Magicznym podaniem do Insigne otworzył mecz" - napisał drugi ze wspomnianych serwisów.

"Miał udział przy pierwszym golu, gdy przepuścił piłkę między nogami Giuseppe Cuomo" - zauważyła krótko "La Gazzetta dello Sport", która 26-latkowi przyznała "6,5".

Zielińskim zachwycał się także trener Napoli, Gennaro Gattuso. Nigdy nie widziałem zawodnika, który mija rywala tak, jak robi to Piotr Zieliński. Ma wielką jakość, on tańczy z piłką - mówił. I dodawał: "Do bycia wielkim brakuje mu tych siedmiu-ośmiu zdobywanych goli na sezon. Ale ma warunki, żeby to zrobić".

Dzięki wygranej z Crotone Napoli jest na trzeciej pozycji w tabeli obecnego sezonu Serie A z dorobkiem 20 punktów. Traci do prowadzącego Interu trzy punkty. Crotone jest wciąż ostatnim zespołem rozgrywek z jedynie dwoma zdobytymi punktami.