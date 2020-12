Trener Napoli zachwycił się Zielińskim! Co za słowa o Polaku. "Nigdy nie widziałem..."

W 31. minucie Zieliński założył siatkę jednemu z zawodników Crotone, zagrał piłkę na lewe skrzydło do Insigne, a ten pięknym strzałem w prawy górny róg bramki dał prowadzenie Napoli. Chyba jeszcze bardziej niż strzałem Włocha po meczu zachwycano się zagraniem i formą pomocnika reprezentacji Polski.

Włosi zachwyceni Zielińskim. Gattuso: Do bycia wielkim brakuje mu siedmiu-ośmiu goli na sezon

- Nigdy nie widziałem zawodnika, który mija rywala tak, jak robi to Piotr Zieliński. Ma wielką jakość, on tańczy z piłką - mówił trener Napoli, Gennaro Gattuso. I dodawał: "Do bycia wielkim brakuje mu tych siedmiu-ośmiu zdobywanych goli na sezon. Ale ma warunki, żeby to zrobić".

- Zieliński był świetny w przełamywaniu muru, który zbudowało Crotone. Znalazł jedyną dziurę, której nie potrafili zasłonić. On i Insigne zagrali świetny mecz - mówił dziennikarz i ekspert Sky Sports, Marco Bucciantini.

Ostatecznie Napoli wygrało aż 4:0. Kolejne bramki strzelili Hirving Lozano w 58. minucie, Diego Demme w 76. minucie i Andrea Petagna w pierwszej minucie doliczonego czasu gry.

Dzięki temu zwycięstwu Napoli jest na trzeciej pozycji w tabeli obecnego sezonu Serie A z dorobkiem 20 punktów. Traci do prowadzącego Interu trzy punkty. Crotone jest wciąż ostatnim zespołem rozgrywek z jedynie dwoma zdobytymi punktami.

