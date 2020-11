Słowo "żenujący" to przestępstwo? Nawet dla gwiazdy Juventusu nie ma przebacz

Mistrz Włoch sensacyjnie stracił punkty z beniaminkiem, remisując 1:1. Mecz dobrze rozpoczął się dla zespołu Andrei Pirlo po bramce Alvaro Moraty z 21. minuty. Pod koniec pierwszej połowy, po krótko rozegranym rzucie rożnym Gaetano Letizia pokonał Wojciecha Szczęsnego.

Słowa, za które Morata wyleciał z boiska. "To była żenująca decyzja"

Juventus wystąpił bez Cristiano Ronaldo, który otrzymał wolne od trenera. Morata nie tylko zdobył bramkę, a w siódmej minucie doliczonego czasu gry obejrzał czerwoną kartką. Hiszpański napastnik miał do arbitra pretensje o sytuację z końcówki meczu, kiedy Juventus wywalczył rzut rożny, a przed jego wykonaniem Matthijs de Ligt był trzymany za koszulkę w polu karnym przez jednego z rywali. Arbiter Fabrizio Pasqua nie zareagował na tę sytuację, uznając, że przewinienia nie było ze strony piłkarza Benevento.

Morata nie wytrzymał i zaczął żywiołowo dyskutować z arbitrem, który po chwili wyrzucił go z boiska. Czerwona kartka oznacza, że Hiszpan nie zagra w następnej kolejce w derbach z Torino.

"Sky Sport Italia" ujawnił, co dokładnie powiedział wściekły Morata w kierunku sędziego. Wydawało się, że Hiszpan użył niecenzuralnych słów. Tymczasem wg włoskiego portalu użył następującego stwierdzenia: "To była żenująca decyzja".

Poniżej sytuacja, o która miał pretensja Morata do arbitra:

Alvaro Morata ma bardzo dobry początek sezonu w Juventusie. We wszystkich rozgrywkach zdobył dla włoskiego klubu już 8 bramek w 11 spotkaniach. - W tej chwili to jedna z trzech najlepszych "dziewiątek" na świecie - pisze "La Gazzetta dello Sport" o Alvaro Moracie dzień po tym, jak przesądził o zwycięstwie Juventusu z Ferencvarosem. To jego czas: na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii strzelił gola Niemcom, w Lidze Mistrzów skuteczniejszy od niego jest tylko Erling Haaland, a Cristiano Ronaldo z nikim w klubie nie rozumie się lepiej - pisał w swoim tekście Dawid Szymczak.