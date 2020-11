Największy rywal Napoli oddał hołd Maradonie w nietypowy sposób. Miliony wyświetleń [WIDEO]

3 listopada 1985 roku Napoli pokonało Juventus 1:0 w dziewiątej kolejce Serie A sezonu 1985/86. Zwycięstwo nad przyszłymi mistrzami Włoch zapewnił gospodarzom Diego Maradona. Argentyńczyk popisał się niezwykłym uderzeniem z pośredniego rzutu wolnego. Po dotknięciu piłki przez kolegę z drużyny Maradona, mimo że był blisko bramki rywali, przelobował bramkarza Juventusu.

To właśnie wideo tej bramki aktualni mistrzowie Włoch zamieścili na swoim profilu na Twitterze, oddając cześć zmarłemu w środę Maradonie. Film ma już ponad trzy miliony wyświetleń. Warto dodać, że Juventus i Napoli to najwięksi rywale we włoskiej lidze.

Maradona nie żyje

Maradona zmarł w środę we własnym domu. - Przyczyną śmierci był "ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca" - informuje CNN. To pierwsze wyniki sekcji zwłok legendarnego Argentyńczyka. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie śmierci Maradony. Wstępnie stwierdziła jednak, że nie znaleziono oznak przestępstwa.

Na początku listopada u legendarnego Argentyńczyka zdiagnozowano krwiaka mózgu, który natychmiast był operowany. Operacja udała się, a w połowie listopada Maradona wrócił do domu na własne życzenie.

Maradona przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza w historii. Argentyńczyk zaczynał karierę w ojczyźnie, gdzie grał w Argentinos Juniors i Boca Juniors. Później trafił do FC Barcelony, a z niej do SSC Napoli, gdzie dziś ma status półboga. Włoskie miasto, które do dziś pełne jest murali z wizerunkiem Maradony, bezgranicznie pokochało Argentyńczyka. To właśnie on poprowadził drużynę do dwóch mistrzostw Włoch, których ani wcześniej, ani później Napoli nie wywalczyło oraz Pucharu UEFA.

Maradona grał we Włoszech w latach 1984-91. Po odejściu z Napoli był jeszcze zawodnikiem Sevilli, Newell’s Old Boys oraz ponownie Boca Juniors. W reprezentacji kraju rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. W 1986 roku poprowadził Argentyńczyków do mistrzostwa świata. To ostatnie takie osiągnięcie tej kadry.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Maradona pracował jako trener. W 1994 roku był szkoleniowcem Deportivo Mandiyu, a rok później Racingu Club. W 2008 roku nieoczekiwanie został mianowany selekcjonerem reprezentacji Argentyny, którą poprowadził do ćwierćfinału mistrzostw świata w RPA. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.