Zlatan Ibrahimović wyrównał wyczyn Krzysztofa Piątka! Legenda

W 20. minucie spotkania Theo Hernandez dośrodkował piłkę w pole karne, a tam Zlatan Ibrahimović wygrał pojedynek z Kalidou Koulibalym i strzałem z ok. 13 metrów pokonał Alexa Mereta! To już dziewiąty gol Szweda w szóstym meczu Serie A w tym sezonie! Trafił również po przerwie, kierując piłkę do siatki po dośrodkowaniu Ante Rebicia w 54. minucie. Gola kontaktowego strzelił Dries Mertens, a Ibrahimović nie dograł spotkania do końca - w 79. minucie doznał urazu i został zmieniony przez Lorenzo Colombo.

Batistuta, Vieri, Piątek i Ibrahimović. Wspaniała czwórka

Ale to nie koniec, bo Ibrahimović dogonił Gabriela Batistutę (sezon 1994/95), Christiana Vieriego (2002/2003) oraz Krzysztofa Piątka (2018/19, jeszcze w barwach Genoi). Wszyscy ci czterej piłkarze strzelali gole w sześciu pierwszych meczach w Serie A (licząc czasy, gdy za zwycięstwo przyznawane są trzy punkty). Rekord należy do Batistuty, który zatrzymał się dopiero w 12. meczu - Piątek ostatecznie zatrzymał się na sześciu meczach.

Ibrahimović dodatkowo zdobył bramkę już w 8. meczu ligowym z rzędu, gdyby doliczyć do tego jeszcze poprzedni sezon. Jak wskazują statystycy, tylko dwóch piłkarzy w historii Milanu miało więcej goli na tym etapie sezonu (8 kolejek) od Szweda: to Marco van Basten z 12 trafieniami (1992/1993) i legendarny Gunnar Nordahl (10 goli po ośmiu kolejkach sezonu 1950/51).

Ibrahimović kontra Ronaldo?

Wiele wskazuje na to, że 39-letni Ibrahimović powalczy o koronę króla strzelców Serie A z 35-letnim Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w sobotę strzelił dwa gole dla Juventusu w starciu z Cagliari (2:0) i ma na koncie już osiem bramek - czyli o dwie mniej od Zlatana. Obaj zawodnicy byli zakażeni koronawirusem w trakcie tego sezonu, ale to piłkarz Juventusu rozegrał o jeden mecz mniej. Licząc wszystkie rozgrywki, Ibrahimović strzelił 11 goli i zaliczył dwie asysty w dziewięciu meczach (713 minut przed starciem z Napoli), za to Ronaldo zdobył osiem bramek i zaliczył asystę w sześciu meczach (470 minut).

