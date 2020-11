Włosi zachwyceni Walukiewiczem! Powstrzymał Ronaldo. "Interwencja jak gol" [WIDEO]

Alvaro Morata podał piłkę w kierunku Cristiano Ronaldo, który już oddawał strzał z bardzo dobrej pozycji, ale wtedy właśnie do akcji wkroczył Sebastian Walukiewicz, który zdołał wybić piłkę na rzut rożny. - To interwencja, która ma takie znaczenie jak zdobyta bramka - mówił komentator Eleven Sports Piotr Dumanowski i trudno się z nim nie zgodzić, a sytuację można zobaczyć na poniższym wideo.

"Wspaniały wślizg Walukiewicza". Polak najlepszy w Cagliari

- Był najpewniejszym punktem obrony Cagliari. Wspaniałym wślizgiem zabrał piłkę tuż sprzed Cristiano Ronaldo, który już chciał oddawać strzał - napisała "Corriere della Sera", przyznając Walukiewiczowi notę 6. To najwyższa ocena w ekipie gospodarzy obok bramkarza Alessio Cragno oraz Alessandro Tripaldellego.

Portal "TuttoCalcio" najwyżej ocenił Cragno oraz Walukiewicza, który "był najlepszy w obronie Cagliari, zatrzymając przynajmniej kilka groźnych okazji". Według "Il Messaggero" najlepsza w ekipie gości była również ta dwójka, a "Walukiewicz uratował wślizgiem Cagliari przed stratą gola i miał mniej problemów od innych".

20-letni Walukiewicz jest w tym sezonie podstawowym zawodnikiem Cagliari i zagrał we wszystkich ośmiu meczach w pełnym wymiarze czasowym (i zaliczył jedną asystę). Do włoskiego klubu trafił z Pogoni Szczecin latem zeszłego roku, a od tej pory w nowym zespole rozegrał 24 mecze. Jego ekipa zajmuje 11. miejsce w tabeli z 10 punktami. Liderem jest AC Milan (7 meczów, 17 pkt), który wyprzedza Juventus (8 meczów, 16 pkt), Sassuolo (7 meczów, 15 pkt) oraz ekipy mające po 14 pkt: to Napoli i Roma (mają po 7 meczów) oraz Atalanta i Lazio (mają po 8 meczów).

