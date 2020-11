Kolejny zwrot ws. transferu Milika. Są gotowi zapłacić nawet 20 mln euro

Arkadiusz Milik wciąż znajduje się w trudnej sytuacji w Napoli. Napastnik reprezentacji Polski nie chciał przedłużyć kontraktu z obecnym klubem i zamarzył o transferze do Juventusu. Kiedy ten nie wypalił, wciąż latem mógł odejść z Napoli, ale odrzucił kilka ofert z Włoch oraz Niemiec. I został na lodzie, bo choć trenuje z drużyną, to do końca roku może liczyć tylko na grę w reprezentacji Polski, bo nie został zgłoszony przez klub ani do Serie A, ani do Ligi Europy.

Arkadiusz Milik może wrócić do Ajaxu

Fiorentina, Inter, Everton, Tottenham, Seviila, Schalke, RB Lipsk. To kluby, które oprócz Juventusu, do tej pory były łączone z transferem Milika. Ale teraz pojawia się nowy. A w zasadzie to nowy-stary, bo serwis areanapoli.it informuje, że polski napastnik może trafić do Ajaxu Amsterdam, z którego cztery lata temu za 32 mln euro odszedł właśnie do Napoli.

Teraz już Napoli takiej kwoty na Miliku nie zarobi. Według włoskich mediów chciałoby dostać 18 mln euro. Areanapoli.it zwraca jednak uwagę, że choć Ajax jest gotowy wyłożyć nawet 20 mln euro na nowego napastnika, to cena za Milika cały czas spada i zbliża się już do 10 mln euro. A latem spadnie do zera, jeśli Milik postanowi zostać w Neapolu i wypełnić swój kontrakt. Na to się jednak nie zanosi, bo 26-latek chciałby zmienić klub już zimą, w najbliższym oknie transferowym, by zacząć regularnie grać przed czerwcowymi mistrzostwami Europy.

Arkadiusz Milik chce 5,5 mln euro za sezon

- Zimą powinno być łatwiej, bo Napoli będzie wolało cokolwiek zarobić na Miliku niż oddać go latem za darmo. Problemem jest jednak sam zawodnik, który żąda aż 5,5 miliona euro pensji - powiedział znany włoski dziennikarz Stefano Agresti, w programie Diretta Mercato, w telewizji 7 Gold. Zdaniem areanapoli.it, jeśli Polak zdecyduje się na transfer zimą, takich pieniędzy raczej od nikogo nie dostanie - nawet w najbogatszej Premier League. Będzie musiał obniżyć oczekiwania do ok. 4 mln euro za sezon, co i tak będzie dla niego korzystne, bo teraz w Napoli zarabia 2,5 mln.

Milik piłkarzem Ajaxu był w latach 2014-2016. Zagrał w 75 spotkaniach, w których strzelił 47 goli.

