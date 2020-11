Takiej czerwonej kartki jeszcze nie było! Koszmar [WIDEO]

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Była 55. minuta meczu, a AS Roma remisowała z AC Milan 0:0. Bramkarka ekipy ze stolicy wznawiała właśnie grę z piątego metra. Sytuacja pozornie niegroźna, jakich w czasie każdego każdego spotkania wiele. Tym jednak razem wybicie piłki było pasmem fatalnych błędów, które całkowicie zmieniły losy meczu.

Kuriozalny błąd

Baldi nie wybiła piłki, a jedynie podała ją do stojącej obok w polu karnym partnerki z obrony. Ta jednak zawahała się i stanęła w miejscu, nie spodziewając się podania. Widząc to niezdecydowanie wśród rywalek, kapitan Milanu Valentina Giacinti ruszyła do piłki, a spanikowana Baldi wybiła ją w końcu za linię boczną. Ku zaskoczeniu bramkarki grę szybko przerwał sędzia, który najpierw wskazał na jedenasty metr, a potem pokazał Baldi czerwoną kartkę. Całą sytuację zobaczyć można w materiale wideo poniżej.

Przepisy jasno mówią, że zawodniczka wznawiająca grę z piątego metra może dotknąć piłki raz - wybić lub podać poza pole karne. Baldi zaliczyła jednak dwa kontakty z piłką, do tego drugim kontaktem pozbawiła Giacinti szans na niemal pewnego gola. Dwie poważne pomyłki, które doprowadziły do wyrzucenia z boiska.

Kapitan Milanu sama wykonała jedenastkę i, jak się okazało, jej gol z jedenastego metra był trafieniem na wagę trzech punktów. Zespół z Mediolanu wygrał 1:0.