Arkadiusz Milik trafi do Interu Mediolan? Media zdradzają propozycję zaskakującej wymiany

Sytuacja Arkadiusza Milika w Napoli jest zła od kilku miesięcy. Reprezentant Polski odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu z klubem, wyrażając jednocześnie chęć odejścia. Pierwotnie wydawało się, że Milik może trafić do największego rywala Napoli, Juventusu. Maurizio Sarri, czyli poprzedni trener mistrzów Włoch, chciał napastnika w zespole, jednak sytuacja uległa zmianie po jego zwolnieniu. Więcej pisało się o zainteresowaniu ze strony Romy, Fiorentiny, a nawet Evertonu. Teraz pojawia się temat Interu.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Inter zamierza wymienić Arkadiusza Milika za 29-letnieg Matíasa Vecino. Polak miałby zostać zmiennikiem Romelu Lukaku i Lautaro Martineza. Styczniowa wycena Milika, to zdaniem "LGdS" 18 milionów euro. Teraz pozostaje pytanie, na ile Inter wyceni Vecino. 41-krotny reprezentant Urugwaju przez portal "Transfermarkt" wyceniany jest na 16 milionów. W Interze środkowy pomocnik gra od 2017 roku, gdy Fiorentina sprzedała go za 24 mln. Obecnie leczy kontuzje, ale w ostatnim czasie i tak wiele nie grał, bo rywalizacja w środku pola Interu jest ogromna.

Eriksen też odejdzie?

Ale to nie jedyna wymiana, jaką planuje Inter. Trener Antonio Conte jest gotów pozbyć się Christiana Eriksena, by zamienić go na Leonardo Paredesa z Paris Saint Germain. Duńczyk jest piłkarzem znacznie droższym (wycenia się go na 50 mln euro), niż Argentyńczyk (20 mln), jednak Conte potrzebuje piłkarza bardziej defensywnego niż Eriksen.

