Legenda włoskiej piłki wskazała najlepszego bramkarza Serie A i nie jest to Szczęsny. "Kiedyś popełniał wiele błędów"

53-letni Gianluca Pagliuca to duża postać na Półwyspie Apenińskim. Grał dla takich klubów jak: Sampdoria Genua, Bologna. Inter czy Ascoli. Zaliczył też 40 występów w kadrze, a obecnie pracuje z bramkarzami w Bolonii. W rozmowie ze Sky Sport dokonał analizy bramkarzy w lidze włoskiej.

"Donnarumma jest najlepszy"

- Gigio Donnarumma ma zaledwie 21 lat, a rozegrał już niemal 200 meczów w Serie A. To niesamowite. Myślę, że jest najlepszym bramkarzem we Włoszech. To kompletny bramkarz, choć ma inne cechy niż Gigi Buffon. Ostatnio widziałem go na kadrze. To ogromny chłopak, jego dłonie są trzy razy większe niż moje. To klasyczny i nowoczesny bramkarz - mówił Pagliuca.

I dodał: - Włosi mają wspaniałe pokolenie bramkarzy. Wyróżniłbym jeszcze Alessio Cragno (Cagliari), Mattia Perin (Genoa) czy Marco Sportiello (Atalanta). Wreszcie Włosi grają w ojczyźnie, a nie za granicą.

Pagliuca pochwalił też Wojciecha Szczęsnego. - Bramkarz Juventusu dobrze sobie radzi. Nie pamiętał wielu jego błędów i bardzo go lubię. Trudno jest grać, gdy za twoimi plecami jest Gigi Buffon. Ale Szczęsny jest spokojny i opanowany. Kiedyś popełniał błędy w Arsenalu, ale teraz w Juventusie jest bardzo konsekwentny - ocenia go Pagliuca.

Szczęsny w tym sezonie rozegrał siedem meczów (cztery w Serie A i trzy w Lidze Mistrzów). Wpuścił w nich siedem goli, a dwa razy zachował czyste konto.

