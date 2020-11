Christian Bosco przekazał świeże informacje ws. Arkadiusza Milika. Szef Napoli postawił warunek

Zero minut w Serie A i zero minut w Lidze Europy - tak prezentuje się bilans Arkadiusza Milika w Napoli w sezonie 20/21. Polak nie został zgłoszony do żadnych rozgrywek, bo nie chciał przedłużyć kontraktu, który wygasa latem 2021 roku. Ale możliwe, że już w styczniu zmieni klub.

REKLAMA

Alvaro Morata zdradził, gdzie chce zakończyć karierę. Zaskakująca deklaracja

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

- Mam ważną wiadomość o Arkadiuszu Miliku. Polak osiągnął porozumienie z Interem Mediolan ws. indywidualnego kontraktu. Teraz jednak musimy się dowiedzieć, jakie plany ma Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli - poinformował na antenie Tele A Christian Bosco, znawca rynku transferowego.

- De Laurentiis pozwoli Milikowi odejść, jeśli Arkadiusz przedłuży kontrakt z Napoli. Wtedy Milik trafi do Interu. Jeśli jednak Polak nie przedłuży umowy, to zostanie w Napoli do lata i nie będzie grał - odpowiedział mu Raffaele Auriemma, włoski dziennikarz.

Mistrz świata z 2010 roku zakochał się w Zielińskim od pierwszego wejrzenia. "Real Madryt lub Barcelona"

Po co Milik miałby przedłużyć kontrakt z Napoli?

Żeby Napoli mogło na nim zarobić więcej w styczniu, niż zarobiłoby, gdyby Polakowi zostało tylko sześć miesięcy ważnego kontraktu. Do tej pory 26-letni Milik rozegrał w Napoli 122 mecze, strzelił 48 goli i zanotował pięć asyst.

W przeszłości Milik łączony był z Romą, Fiorentiną i Juventusem. W swoim piłkarskim CV Polak ma takie kluby jak: Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam, Górnik Zabrze i Rozwój Katowice.