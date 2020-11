Arkadiusz Milik blisko transferu! Wymiana piłkarzy w zimowym oknie

Aktualny kontrakt Arkadiusza Milika obowiązuje do końca sezonu 2020/21. W minionym okienku transferowym reprezentant Polski nie doszedł do porozumienia z żadnym klubem, przez co trafił na trybuny i nie wystąpi w żadnym spotkaniu ligowym oraz pucharowym w barwach SSC Napoli. Trener Gennaro Gattuso już przed rozpoczęciem sezonu powiedział, że nie będzie wykorzystywał potencjału napastnika. Według najnowszych informacji sytuacja może się zmienić już w styczniu.

Arkadiusz Milik przedstawił swoje żądania. Nowy klub musi spełnić dwa warunki

- Uwaga! Inter Mediolan i SSC Napoli są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie wymiany piłkarzy w najbliższym okienku transferowym. Arek Milik jest mocno wspierany przez trenera Antonio Conte i w styczniu mógłby wylądować w Mediolanie - powiedział w programie "Il Process" włoski dziennikarz.

Arkadiusz Milik trafi do Interu Mediolan? Kolejna szansa dla reprezentanta Polski

W ramach wymiany, o której wspomniał Fabrizio Santini, do SSC Napoli miałby trafić Matias Vecino, środkowy pomocnik Interu Mediolan. Zdaniem dziennikarza z 29-letnim Włochem współpracować chciałby Gennaro Gattuso. Obecnie zawodnik ma przerwę od gry ze względu na kontuzję kolana, której doznał w lipcu bieżącego roku.

"Milik zrobił z siebie głupka". Włosi podają wynik spotkania z prezesem Napoli

- Oba kluby pracują nad tym, aby wymiana zawodników była sprawiedliwa. Wpływają na to dobre relacje między Aurelio De Laurentiisem [prezydent SSC Napoli - przyp.red.] oraz Giuseppe Marottą [dyrektor sportowy Interu - przyp. red.]. Obaj w przeszłości dopięli umowę z Matteo Politano i przyjęli wspólną linię, jeśli chodzi o reprezentację Włoch. Zarówno Napoli, jak i Inter są przeciwni transferom piłkarzy do lig zagranicznych - dodał Santini.

O zainteresowaniu Antonio Conte Milikiem informowali także dziennikarze "Tuttosport". Reprezentanta Polski obserwują również takie kluby jak Chelsea, Tottenham Hotspur, AS Roma czy AC Fiorentina.

Mistrz świata z 2010 roku zakochał się w Zielińskim od pierwszego wejrzenia. "Real Madryt lub Barcelona"

Aktualnie Antonio Conte stawia na duet napastników Romelu Lukaku - Lautaro Martinez. Ten pierwszy został wybrany najlepszym piłkarzem zeszłorocznej edycji Ligi Europy. Obaj zawodnicy rozegrali w obecnym sezonie kolejno osiem i 10 spotkań. Lukaku strzelił w Serie A siedem goli, natomiast Martinez pięć.