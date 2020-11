Mistrz świata z 2010 roku zakochał się w Zielińskim od pierwszego wejrzenia. "Real Madryt lub Barcelona"

Pepe Reina występował razem z Piotrem Zielińskim w Napoli w latach 2016-2018. 38-letni bramkarz jest wychowankiem Barcelony, a w swojej karierze występował w wielu mocnych europejskich klubach, takich jak Villarreal, Liverpool, Bayern Monachium, AC Milan czy Aston Villa. Najlepiej pamiętany jest z gry w Liverpoolu (grał w latach 2005-2014), gdzie wygryzł ze składu Jerzego Dudka tuż po pamiętnym finale Ligi Mistrzów z Milanem w 2005 roku (3:3, "The Reds" wygrali po karnych). Hiszpan jest również mistrzem świata (2010) oraz dwukrotnym mistrzem Europy (2008 i 2012).

Reina po sezonie kończy karierę

Obecnie Reina jest rezerwowym w Lazio. Hiszpan w rozmowie z Manu Carreno w programie "El Larguero" emitowanym w "Cadena Ser" rozmawiał o sprawach związanych z piłką nożną. Reina zdradził, że po zakończeniu sezonu 2020/21 zamierza definitywnie rozstać się z futbolem i przejść na sportową emeryturę.

- Wszystko jest dla mnie jasne. Mam sześć albo siedem miesięcy gry. Chcę przygotować się psychicznie na to, co niebawem nastąpi. Chcę uzyskać tytuł trenera, trzeba być przygotowanym psychicznie na wszystko, co nadejdzie, kiedy już przestaniesz przychodzić codziennie do ośrodka treningowego - powiedział Reyna.

Reina o umiejętnościach Piotra Zielińskiego: Zakochałem się w nim od pierwszego wrażenia

W jednym z pytań były bramkarz Napoli został zapytany o piłkarza, który najbardziej go zaskoczył. Reina postanowił wskazać na Piotra Zielińskiego, byłego klubowego kolegę. - Zakochałem się w nim od pierwszego wejrzenia, gdy go tylko zobaczyłem. To jest zawodnik na poziomie Realu Madryt albo FC Barcelony. On jest niezwykły - powiedział hiszpański bramkarz.

