Włoskie media wydały werdykt ws. Wojciecha Szczęsnego. Są wyjątkowo zgodne

Spotkanie długi fragmentami nie porywało i wydawało się, że Juventus zgarnie trzy punkty dzięki bramce Cristiano Ronaldo z 15. minuty spotkania po asyście Juana Cuadrado. Tak się jednak nie stało, bo w 95. minucie Wojciecha Szczęsnego pokonał Felipe Caicedo. 32-letni Ekwadorczyk jest specjalistą od strzelania goli w końcówkach spotkań: zrobił to już trzeci raz w ciągu tygodnia, wcześniej przesądzając o zwycięstwie z Torino (4:3, decydujący gol w 97. minucie) oraz o remisie z Zenitem Sankt-Petersburg w Lidze Mistrzów (1:1, wyrównał w 82. minucie).

REKLAMA

Takiego meczu Real Madryt jeszcze nigdy nie przeżył. "Katastrofa, kompromitacja, wstyd"

- Bez strachu w starciach z Correą i Marusiciem. Muriqui oszczędził go, gdy nie wepchnął piłki do bramki [z dwóch metrów - dop. red.] W 95. minucie Caicedo strzelił gola, który wydawał się do nie do obronienia - pisze "La Gazzetta dello Sport", oceniając Szczęsnego na 6. Podobną notę dostał Danilo, a wyżej zostali ocenieni jedynie Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot i Alvaro Morata (6,5), a najwyższą notę dostał Cristiano Ronaldo (7).

Zobacz wideo Zobacz gole z meczu Lazio - Juventus i puszczonego gola przez Szczęsnego

Wojciech Szczęsny "niewinny"

- Bezrobotny długimi fragmentami spotkania. Brawo za zatrzymanie Marusicia, niewinny przy golu Caicedo - wydało werdykt "Leggo", dając notę 6. Na podobne oceny zasłużyła większość zawodników Juventusu, a najwyżej oceniono Ronaldo (7). - Jak zwykle zachowywał się jak lew chcący udowodnić, że jest królem dżungli. Oprócz gola zrobił wiele innych pięknych rzeczy. Szkoda, że doznał kontuzji - czytamy.

Dyrektor BVB zachwycony zachowaniem Lewandowskiego. "Niewielu to potrafi"

Podobnie uważają "Corriere della Sera" oraz "Il Messaggero", również podkreślając, że Polak miał niewiele pracy, ale jednocześnie nie miał nic do powiedzenia w 95. minucie. W obu rzymskich gazetach Szczęsny dostał ocenę 6.