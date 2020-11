Mario Balotelli na peryferiach futbolu. Był widziany w malutkim klubie

Od 1 lipca Mario Balotelli jest bez pracodawcy. Wtedy to Brescia, aktualnie zespół występujący w Serie B, zakończyła z nim współpracę. Balotelli szuka nowego klubu. Nie ma co liczyć na zainteresowanie takich marek, jak Inter Mediolan, Manchester City, Nicea czy Marsylia, gdzie występował. Jak donosi lokalny dziennik "Bresciaoggi", Balotelli był widziany podczas treningu z Franciacortą, skromną włoską czwartoligową drużyną z tego samego miasta, w którym grał do tej pory.

REKLAMA

Zobacz wideo Efektowna przewrotka Zlatana daje wygraną Milanowi!

Balotelli i Chiellini wzięli udział w programie po skandalu. "Wbiłeś mi nóż w plecy"

Co dalej z Balotellim?

Balotelli nie otrzymał wciąż oferty, która by go satysfakcjonowała. Jest wolnym piłkarzem, dba o formę w regionie, który bardziej jest znany z jakości swoich białych, czerwonych i musujących win niż z piłkarskiej tradycji. Jego ostatni okres w Brescii nie był najlepszy: kłótnie z zarządem klubu, które uniemożliwiły mu nawet trenowanie, kiepski sezon pod względem statystycznym (5 bramek w 19 meczach). Napastnik podpadł też w trakcie pandemii, kiedy odmówił uczestnictwa w treningach online.

Balotteli ponownie zaskoczył. "Do tego klubu mógłbym wrócić nawet za darmo"

W lecie Balotelli był łączony z klubami takimi jak Cluj czy Bologna. W przypadku rumuńskiego zespołu miał mu pomóc w awansie do Ligi Mistrzów. Rzeczywistość jest taka, że po zamknięciu okna transferowego nadal jest bezrobotny. Piłkarz skazany kiedyś na wielką karierę dziś jest daleko od wielkiego futbolu. Przeżywa najtrudniejsze miesiące od lat, trenując na czwartoligowych boiskach, a przecież w sierpniu skończył zaledwie 30 lat, więc teoretycznie może jeszcze przez dobre kilka lat pograć w piłkę.