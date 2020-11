Napoli złożyło ofertę Milikowi. "Po raz kolejny powiedział nie. Już podjął decyzję"

Arkadiusz Milik w piątek spotkał się z władzami Napoli. Znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informował, że podczas tego spotkania Polak dał jasno do zrozumienia, że chce odejść zimą, ale jednocześnie oferta dla Napoli musi być na tyle dobra, by zadowolić prezesa i właściciela, czyli Aurelio De Laurentiisa. Włoch wielokrotnie proponował napastnikowi przedłużenie kontraktu, ale ten nie chciał złożyć podpisu na nowej umowie - prawdopodobnie przeczuwał, że w przypadku oferty transferowej z mocniejszego klubu właściciel Napoli będzie żądał za niego zaporowych kwot, których nikt, zwłaszcza w dobie pandemii, nie będzie chciał zapłacić.

Nowe informacje w sprawie spotkania przekazał Venerato. Z jego źródeł wynika, że władze Napoli złożyły Milikowi propozycję przedłużenia umowy! Nie wiadomo, czy chciały go zatrzymać w ten sposób w klubie na dłużej, czy jedynie to zagrywka, by móc więcej zarobić na ewentualnym transferze - kontrakt Polaka wygasa latem, więc w styczniu będzie mógł bez przeszkód rozmawiać z nowymi klubami.

Jednak odpowiedź Milika była zdecydowana. - Odrzucił kolejną ofertę przedłużenia kontraktu, po raz kolejny powiedział nie. Zdecydował, że odejdzie w styczniu. Dobrze wie, że interesują się nim europejskie kluby. Jednocześnie nie chce iść na kolejną wojnę z Napoli i będzie starał się dogadać w sprawie kwoty transferowej za pośrednictwem agentów - stwierdził Venerato.

Arkadiusz Milik bardzo chciałby pracować z Sarrim

Gdzie mógłby trafić Milik? Venerato jako potencjalny kierunek wskazuje Fiorentinę. - Możliwe przybycie Maurizio Sarriego może pomóc Napoli. Milik dałby wszystko, by znowu pracować z Sarrim [to były trener Napoli - red.]. Na razie Fiorentina nie może jednak sprowadzić Sarriego ze względów technicznych oraz ekonomicznych. Agent Milika David Pantak może równie dobrze wyciągnąć królika z kapelusza. Myślę tutaj o opcjach zagranicznych, takich jak Premier League - mówi włoski dziennikarz.

Milik trafił do Napoli z Ajaksu w 2016 roku za 32 miliony euro. Rozegrał we włoskim klubie 122 mecze, w których strzelił 48 goli i zaliczył pięć asyst.