Były piłkarz Juventusu wyjawił, co naprawdę myśli o Cristiano Ronaldo. "To okropne"

Latem 2018 roku Cristiano Ronaldo przeszedł z Realu Madryt do Juventusu. I choć we Włoszech jest od ponad dwóch lat, to wciąż nie mówi biegle po włosku. Bariera językowa to temat, który często irytuje środowisko piłkarskie w danym kraju. Nie inaczej jest na Półwyspie Apenińskim.

- Cristiano Ronaldo to ignorant. Jest we Włoszech od ponad dwóch lat, a wciąż nie nauczył się naszego języka. Nadal używa języka hiszpańskiego, aby się komunikować. Cristiano nie ma szacunku dla kolegów z drużyny, ale także dla Włochów - powiedział w programie "Tiki Taka" Pasquale Bruno, który dla w latach 1987-90 rozegrał dla Juventusu sto spotkań.

Ronaldo wrócił i od razu zachwyca

Pięć goli w trzech meczach - tak prezentuje się bilans Cristiano Ronaldo w Serie A w sezonie 20/21. Portugalczyk zdobył trzy bramki w pierwszych dwóch kolejkach, a następnie został zakażony koronawirusem. Wrócił dopiero w miniony weekend. I choć Andrea Pirlo dał mu rozegrać zaledwie 34 minuty w meczu ze Spezią (4:1), to CR7 zdołał dwukrotnie pokonać bramkarza beniaminka.

Po sześciu kolejkach Juventus ma 12 punktów, czyli o cztery mniej niż AC Milan, lider Serie A.

