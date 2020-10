Pirlo podał powód, dlaczego nie wystawi Ronaldo, choć Portugalczyk jest już zdrowy

Na początku października Cristiano Ronaldo zakaził się koronawirusem, więc nie zagrał w tym czasie w czterech meczach Juventusu. Mistrzowie Włoch zremisowali w Serie A z Crotone (1:1) i Hellasem Werona (1:1), a w Lidze Mistrzów ograli Dynamo Kijów (2:0) i przegrali z Barceloną (0:2). Ronaldo jest już zdrowy. W piątek 35-latek otrzymał negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. A to oznacza, że po 19 dniach izolacji domowej w końcu będzie mógł zagrać. W niedzielę Juventus zmierzy się ze Spezią, czyli beniaminkiem, ale Andrea Pirlo nie ma dobrych wiadomości dla Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo wreszcie z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Zagra już w niedzielnym meczu?

Kto zastąpi Ronaldo?

- To ważne, że Ronaldo dołączył do reszty zespołu, ale najprawdopodobniej nie wystąpi w pierwszym składzie w niedzielnym meczu. Trenował w domu, ale to nie to samo, co treningi na murawie - oświadczył Pirlo.

Włoskie media twierdzą, że w ataku Juventusu zobaczymy duet: Paulo Dybala i Alvaro Morata.

Po pięciu kolejkach Juventus jest piąty w tabeli Seria A. Ma dziewięć punktów. Do lidera Milanu traci cztery "oczka". Spezia jest 14. (pięć punktów). Z kolei w najbliższą środę zespół z Turynu zmierzy się w Lidze Mistrzów z węgierskim Ferencvarosem.