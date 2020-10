Cristiano Ronaldo wciaż jest zakażony, ale może zakończyć izolację. Kontrowersyjny protokół

O tym, że Cristiano Ronaldo zakażony jest koronawirusem dowiedzieliśmy się przed dwoma tygodniami, w czasie przerwy na mecze reprezentacji. Informację przekazała portugalska federacja, a gwiazdor Juventusu nie zagrał w meczu Ligi Narodów przeciwko Szwecji. Ronaldo opuścił też cztery spotkania mistrzów Włoch. Bez Portugalczyka Juventus tylko zremisował z Crotone (1:1) oraz Hellasem Werona (1:1) w Serie A. Zespół Andrei Pirlo wygrał zaś z Dynamem Kijów (2:0) w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. W drugiej serii gier przegrał z Barceloną (0:2).

Ronaldo jest zarażony od kilkunastu dni. Niebawem może jednak zakończyć okres samoizolacji. Pozwala na to protokół, który może wywołać kontrowersje - dopuszcza on normalne funkcjonowanie osób, które nie mają objawów, a ich wiremia wirusa (ilość wirusa zawarta w jednym mililitrze krwi) jest niska.

Z racji tego, że wspomniana ilość wirusa we krwi Ronaldo rzeczywiście duża nie jest, w ciągu trzech dni może on zakończyć okres izolacji. Dzięki temu już we wtorek Portugalczyk mógłby wrócić do treningów Juventusu.

Protokół we Włoszech to jednak jedno, zasady UEFA to drugie. Regulamin europejskiej federacji zakłada bowiem, że zawodnik zarażony nie może trenować z resztą zespołu w przeddzień meczu Ligi Mistrzów. Z racji tego, że w środę Juventus gra mecz 3. kolejki fazy grupowej z Ferencvarosem, wspomniany powrót Ronaldo do treningów pewny nie jest. Aby 35-latek mógł dołączyć do zespołu, musi przejść kolejne testy na obecność koronawirusa. Prawdopodobnie przejdzie je więc w poniedziałek.