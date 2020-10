Włoski ekspert jest pewny transferu Arkadiusza Milika. "Nie będzie miał kłopotów"

Kilka miesięcy temu Arkadiusz Milik usłyszał od prezesa Napoli, że albo przedłuży kontrakt, który wygasa latem 2021 roku, albo już nie zagra w błękitnych barwach. Milik nie zdecydował się na podpisanie umowy, ani nie opuścił klubu, więc Napoli wykreśliło go z listy piłkarzy, którzy mogą grać w Serie A i w Lidze Europy. Wszystko jednak wskazuje, że Milik już w styczniu zmieni barwy klubowe.

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

- Jestem pewien, że Milik zimą zmieni klub. Polak nie będzie miał kłopotów ze znalezieniem nowego pracodawcy. Pamiętajmy, że ten sezon jest szczególny, bo kalendarz jest bardzo napięty, więc wiele drużyn będzie potrzebowało zawodników, którzy nie są przemęczeni. Najważniejsze, że Milik będzie wypoczęty, a zarazem pogodzony już ze swoją sytuacją w Napoli. Nie załamał się, że nie udało mu się latem zmienić klubu - oświadczył Gianluca Di Marzio, włoski ekspert od rynku transferowego.

Milik miał zastąpić Higuaina, ale nikt nie będzie za nim płakał

Latem 2016 roku Napoli kupiło Milika, by zastąpił Gonzalo Higuaina sprzedanego do Juventusu. Polak ma bardzo przyzwoite statystyki, bo strzelił 48 goli w 122 meczach, jednak nigdy nie zbliżył się do poziomu Argentyńczyka. Najlepszym wynikiem w Serie A Milika było 17 trafień w sezonie 18/19. Trener Gennaro Gattuso nie płacze za Milikiem, bo Napoli latem kupiło Victora Osimhena. W kadrze są także Dries Mertens czy Andrea Petagna. Dodatkowo, Hirving Lozano może występować na pozycji numer "9".

