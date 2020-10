Juventusowi wyrosła gwiazda pod nieobecność Cristiano Ronaldo. "Niezastąpiony" [WIDEO]

W 60. minucie niedzielnego spotkania Federico Bernardeschi wykonał fatalne podanie, po którym piłkarze Hellasu przejęli piłkę, a Andrea Favilli pokonał Wojciecha Szczęsnego i strzelił gola na 1:0. Reakcja Andrei Pirlo była natychmiastowa - Bernardeschi zszedł z boiska i ustąpił miejsce Dejanowi Kulusevskiemu, który potrzebował zaledwie 17 minut na zdobycie wyrównującej bramki. Szwed zrobił to w kapitalnym stylu, zabawiając się z rywalem i uderzając lewą nogą w długi róg, co można zobaczyć na poniższym wide.

Kulusevski ratuje Juventus pod nieobecność Cristiano Ronaldo

- Kulusevski odpoczywał, bo zagrał w siedmiu meczach z rzędu. Spisał się znakomicie - powiedział po meczu Pirlo. Szweda chwali również "La Gazzetta dello Sport", przyznając mu ocenę 6,5, czyli najwyższą w Juventusie. - Uratował Juventus przed pierwszą porażką w nowym sezonie. Teraz trzymanie go na ławce będzie niemożliwe - pisze największa włoska gazeta sportowa. - Jeśli nie ma Cristiano Ronaldo [który wciąż przebywa na kwarantannie po zakażeniu koronawirusem - dop. red.], to Kulusevski uratuje Juventus - pisze włoski Fanpage.it, twierdząc wręcz, że stał się niezastąpiony dla Pirlo, który musi znaleźć dla niego miejsce w podstawowej jedenastce na stałe.

20-latek przyszedł do Juventusu z Atalanty za ok. 35 mln euro. Poprzedni sezon Szwed spędził na wypożyczeniu w Parmie, gdzie jego gwiazda rozbłysnęła - w 39 meczach strzelił 10 goli i zaliczył dziewięć asyst. Co ciekawe, w pierwszej drużynie Atalanty rozegrał zaledwie trzy mecze (102 minuty). Jak do tej pory w Juventusie wystąpił w pięciu meczach, strzelając dwa gole i zaliczając jedną asystę - do tego grał w październikowych meczach reprezentacji Szwecji z Chorwacją (1:2) oraz Portugalią (0:3) w niemal pełnym wymiarze czasowym, co skłoniło Pirlo do tego, by dać mu odpocząć.

Po pięciu kolejkach Juventus zajmuje 5. miejsce w tabeli z 9 punktami - zawdzięcza to dwóm zwycięstwom oraz trzem remisom. Do prowadzącego w tabeli Milanu traci trzy punkty, ale "Rossoneri" rozegrali o jeden mecz mniej. W poniedziałek wieczorem zagrają z Romą i mogą uciec "Starej Damie" na sześć punktów. Jeśli jednak Roma wygra, to Rzymianie będą wyprzedzać Juventus o jeden punkt.