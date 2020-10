"Ależ bomba! Ależ on to zrobił!". Insigne zachwycił cudownym golem [WIDEO]

Najpierw dla Bennevento, w którego barwach całe spotkanie rozegrał Kamil Glik, gola strzelił Roberto Insigne. A potem dla Napoli trafił jego brat. I to jak! Sprzed pola karnego, a piłka - zanim wpadła do bramki - odbiła się jeszcze od poprzeczki. "Ależ bomba! Ależ on to zrobił! Kapitalne uderzenie!" - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Lorenzo Insigne w 60. minucie trafił na 1:1. Mógł wyrównać wcześniej. Zaraz po przerwie, kiedy jego uderzenia nie zablokował Glik, ale po konsultacji z VAR okazało się, że był na spalonym. Napoli - jeszcze bez Piotra Zielińskiego, który już wyleczył koronawirusa, ale nie jest jeszcze zdolny do gry - wygrało w niedzielę z Benevento 2:1. Zwycięską bramkę w 67. minucie zdobył Andrea Petagna.

Po pięciu meczach Napoli zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ma 11 punktów, o jeden mniej od Milanu, którego w tej kolejce czeka jeszcze spotkanie z Romą (poniedziałek, 20.45).

