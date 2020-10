Kolejny zwrot ws. Arkadiusza Milika. Transfer poza Włochy już w styczniu?

Serwis calciomercato.com poinformował, że Arkadiusz Milik doszedł z Napoli do porozumienia w sprawie swojej przyszłości. I trwający od miesięcy spór zdaje się zmierzać ku końcowi. Według Fabrizio Romano polski napastnik co prawda już dawno porozumiał się z Juventusem, ale football-italia.net donosi, że Milk nie chce jednak czekać do końca sezonu, kiedy wygaśnie jego kontrakt z Napoli, by jako wolny zawodnik dołączyć do aktualnego mistrza Włoch.

Arkadiusz Milik zimą trafi do Premier League?

Milik chce jak najszybciej opuścić Neapol. Najszybciej, czyli w styczniu - pół roku przed mistrzostwami Europy - a to zdaniem football-italia.net oznacza transfer na Wyspy. Do Evertonu albo Tottenhamu, które zdaniem serwisu wciąż są zainteresowane pozyskaniem Polaka. Co teraz może okazać się prostsze, bo Napoli, chcąc zarobić na Miliku jakiekolwiek pieniądze, ma już mu nie robić problemów z odejściem.

Milik trenuje z pierwszą drużyną Napoli, ale do końca roku może liczyć tylko na grę w reprezentacji Polski, bo nie został zgłoszony przez klub ani do Serie A, ani do Ligi Europy.

