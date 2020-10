Asysta Arkadiusza Recy i pięć goli w pierwszej połowie! Świetny polski mecz w Serie A! [WIDEO]

Reca asystował już przy pierwszej bramce w tym spotkaniu. Polak dograł piłkę z lewego skrzydła płasko w pole karne, a tam akcję wykończył Junior Messias. W 21. minucie Crotone objęło zatem prowadzenie, ale cieszyło się nim tylko cztery minuty. Wtedy Cagliari wyrównało za sprawą Charalamposa Lykogiannisa.

Asysta Recy i szalona pierwsza połowa

Na kolejnego gola trzeba było poczekać do 35. minuty. Po asyście Joao Pedro do bramki Crotone trafił Giovanni Simeone i było 2:1. Zawodnicy trenera Mihaiego Dragusa zdołali jednak szybko pozbierać się i strzelić na 2:2. Gola zdobył Salvatore Molina. Tuż przed końcem pierwszej połowy padła jeszcze jedna bramka - Riccardo Sottila i do przerwy prowadziło Cagliari.

Tuż po powrocie na boisko sędzia pokazał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zawodnikowi Crotone, Luce Cigariniemu. Tym samym gościom trudno było już dalej atakować i walczyć o remis. W 85. minucie do głosu jeszcze raz doszło Cagliari i Joao Pedro ustalił wynik spotkania na 4:2.

Crotone pozostaje na dole tabeli

Dzięki temu zwycięstwu Cagliari z dorobkiem siedmiu punktów jest na dziesiątym miejscu w tabeli Serie A. Następny mecz w lidze rozegrają na wyjeździe z Bolonią. Crotone jest na ostatniej, dwudziestej pozycji z jednym punktem i w kolejnym spotkaniu zmierzy się z Atalantą u siebie.

