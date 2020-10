Nagły zwrot ws. Arkadiusza Milika w Napoli. Gattuso wyciągnął dłoń do Polaka

Jak poinformował włoski dziennikarz sportowy Manuel Guardasole, wiele wskazuje na to, że sytuacja Arkadiusza Milika nie będzie tak zła, jak wieściły to ostatnio włoskie media. Piłkarz nie został zgłoszony do gry w lidze i europejskich pucharach. Miał też całą jesień spędzić na indywidualnych treningach. Okazuje się jednak, że teraz Polak trenuje z całym zespołem Napoli. - Są zdjęcia z treningu Napoli. Jeden szczegół: Arek Milik też trenuje z zespołem. Jest wykreślony z Ligi Europy i Serie A, ale nie z sesji u Gattuso - napisał Guardasole. Dowodem są zdjęcia, które dziennikarz wrzucił na Twittera.

REKLAMA

Milik będzie mógł zagrać? Sytuacja z pandemią może decydować

Arkadiusz Milik latem próbował opuścić Napoli, ale ostatecznie został na Stadio San Paolo, choć interesowało się nim wiele klubów. Według zapowiedzi w najbliższych miesiącach Polak nie ma żadnych szans na grę we włoskim klubie. Sytuacja związana z koronawirusem uderza jednak w kluby piłkarskie i kto wie, czy w którejś części sezonu Napoli nie będzie zmuszone do wystawienia Milika w podstawowym składzie.

Zobacz wideo Nagły zwrot ws. sytuacji Arkadiusza Milika w Napoli. Gattuso wyciągnął dłoń do Polaka

Aurelio De Laurentiis będzie miał w styczniu ostatnią szansę, aby sprzedać Milika, jednak ekscentryczny prezes Napoli jest znany ze swojego trudnego charakteru. Teoretycznie, Milik w styczniu może podpisać kontrakt z nowym klubem, do którego by trafił w czerwcu jako wolny zawodnik, a przy okazji zapewni sobie sutą prowizję podczas podpisania kontraktu.

Przeczytaj też: