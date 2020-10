Andrea Pirlo wytłumaczył sytuację niezadowolonego Paulo Dybali

Chociaż w sobotę Juventus tylko zremisował z beniaminkiem Crotone, to Paulo Dybala całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Argentyński napastnik nie wystąpił jeszcze w Serie A w tym sezonie. Dybala opuścił ostatnie dwa mecze reprezentacji Argentyny z powodu problemów żołądkowych. Chociaż Dybala nie był gotowy do meczu z Crotone, to Tuttosport donosi, że Dybala poskarżył się dyrektorowi sportowemu Juventusu Fabio Paraticiemu na swoją sytuację w drużynie.

Do sytuacji zawodnika w zespole na poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się Pirlo. - Rozmawiałem z nim wczoraj, jak z każdym innym zawodnikiem. Paulo był rozczarowany, że nie wszedł na boisko, ale on dopiero wraca po trzech miesiącach bez gry w piłkę i trzech dniach spędzonych w łóżku w Argentynie z powodu leczenia wirusa żołądkowego- wytłumaczył Włoch.

Pirlo wytłumaczył sytuację Dybali. "Prędzej czy później wejdzie na boisko"

I dodał: Paulo mógł zagrać przeciwko Crotone, jednak po czerwonej kartce graliśmy w osłabieniu i nie było możliwości, bym mógł wpuścić go na boisko. Teraz jest gotowy i prędzej czy później wejdzie na boisko. Na razie nie zagrał choćby minuty i zobaczymy, co będzie dla niego najlepsze

- To kluczowy dla nas piłkarz, prawdziwy zwycięzca i na pewno nie zauważam tego dopiero teraz, gdy zostałem trenerem. Na razie nie dostał szansy, ponieważ nie był w pełni gotowy i nie był w pełnym treningu. Ale jest to doskonały piłkarz, a tacy mogą grać na każdej pozycji. Paulo jest jednak napastnikiem i musi być możliwie najbliżej bramki. Widzę go na szpicy lub między liniami - zakończył Pirlo.

We wtorek Juventus zmierzy się w Lidze Mistrzów z Dynamem Kijów. Prawdopodobnie w tym meczu wystąpi już Dybala. Zespół mistrza Włoch zawodzi na początku nowego sezonu. W lidze jest dopiero piąty, w czterech meczach uzbierał tylko osiem punktów (z czego trzy za walkower w spotkaniu z Napoli).

