Fatalna sytuacja finansowa Milanu! Gigantyczne długi tłumaczone pandemią

Świat futbolu ucierpiał z powodu pandemii koronawirusa. Kibice nie są wpuszczani na trybuny, co powoduje, że wiele klubów popadło w kłopoty finansowe. Do tego w wielu krajach nastąpiły zmiany w finansowaniu praw telewizyjnych i ligi krajowe straciły na tym (np. Premier League). AC Milan poinformował, jak wielkie ma problemy z powodu pandemii.

REKLAMA

Zobacz wideo AC Milan - Bologna FC 2-0. Zobacz pudło Ibrahimovicia

Problemy Milanu

Po zeszłym sezonie długi mediolańczyków wynoszą 195 mln euro. Włosi tłumaczą się pandemią, ale to tylko część prawdy. Rok temu Milan miał stratę 145,9 mln euro, co wynikało z faktu, że klub zainwestował sporo w transfery, a zespół nie występował w europejskich pucharach. Do Ligi Mistrzów nie awansował, a z Ligi Europy został wyrzucony z powodów finansowych.

Milan zapewnia, że prowadzi obecnie racjonalną politykę, obniżył wynagrodzenia piłkarzom i działaczom. Nie ma innego wyjścia, jeśli nie chce popaść w jeszcze większe długi. W Serie A zespół z Mediolanu jest wiceliderem po trzech kolejkach. Wystąpi także w najbliższej edycji fazy grupowej Ligi Europy, do której awansował z eliminacji.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj też: