Włamanie do domu Cristiano Ronaldo. I to w trakcie meczu. Zniknęła tylko jedna rzecz

Do incydentu doszło w środę wieczorem podczas nieobecności Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez. W tym czasie Portugalczyk reprezentował narodowe barwy, natomiast jego partnerka przebywała w Paryżu na Paris Fashion Week. Według dziennika "Diario de Noticias" jedyne co zniknęło z luksusowej posesji, to koszulka Juventusu z autografem CR7, którą wyceniono na 200 euro.

Cristiano Ronaldo został okradziony. Policja ma wizerunek włamywacza

Jak donosi portugalska prasa, mężczyzna wykorzystał moment i dostał się do posesji przez drzwi garażowe, które otworzył jeden z pracowników zajmujących się domem Ronaldo. Dotychczas gazeta poinformowała jedynie o skradzionej koszulce Juventusu, jednak policja wnikliwie bada całą sprawę, a monitoring zainstalowany na posesji nagrał całe zdarzenie i wizerunek włamywacza.

Gdy jeden z członków rodziny Cristiano Ronaldo zorientował się, że doszło do włamania, od razu zadzwonił po policję. Włamywacz, który dopuścił się przestępstwa jest znany portugalskiej policji, jednak nie został jeszcze zatrzymany. Warto wspomnieć, że posesja Cristiano Ronaldo na Maderze na co dzień zamieszkiwana jest przez matkę piłkarza - Dolores oraz jego starszego brata.