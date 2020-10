Napoli nie jedzie na hit z Juventusem! Zieliński zaraził resztę drużyny? Klubowi grozi walkower

Pandemia koronawirusa ponownie sparaliżuje rozgrywki Serie A? Niestety, ale na to wygląda. Wszystko zaczęło się w czwartek. - Badania dały dwa pozytywne wyniki. Zakażony jest Piotr Zieliński oraz Giandomenico Costi, zajmujący się drużyną młodzieżową - czytamy w komunikacie Napoli. To oznacza, że Zieliński opuści najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Pomocnik miał też opuścić hitowe starcie z Juventusem. Wszystko jednak wskazuje, że do meczu w ogóle nie dojdzie.

Oprócz Zielińskiego pozytywny wynik ma też Elif Elmas. Napoli nie przyjedzie na mecz z Juventusem. Tak przynajmniej twierdzi Carlo Alvino, włoski dziennikarz. Lokalne władze sanitarne nie wypuściły neapolitańczyków z miasta w obawie o rozpowszechnianie się koronawirusa. Ba, pojawiają się plotki, że piłkarze Napoli mogą udać się na przymusową kwarantannę dwutygodniową.

Zieliński zaraził resztę drużyny?

- Piotrek czuje się dobrze. Jutro ma powtórny test. Wygląda na to, że jest bezobjawowcem - powiedział jego brat Paweł, pomocnik Miedzi Legnica. Z kolei Matteo Bassetti, znany włoski profesor zajmujący się chorobami zakaźnymi, twierdzi, że Zieliński mógł zarazić resztę drużyny. - Zawodnicy normalnie trenowali z Zielińskim, więc mieli z nim fizyczny kontakt. Możliwe, że w ciągu 3-5 dni dowiemy się o kolejnych pozytywnych wynikach w Napoli - mówił na łamach dziennika "Il Mattino".

Mecz zostanie przełożony lub Napoli grozi walkower 0:3.

